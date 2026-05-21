Президент миллий санъатга катта ҳисса қўшган фуқароларга квартира калитларини топширди
ASTANA. Kazinform — Бугун Ақордада маданият ва санъат ходимларини тақдирлаш маросимида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев миллий санъатга катта ҳисса қўшган фуқароларга квартира калитларини топширди.
“Бугун мен миллий санъатга катта ҳисса қўшган бир нечта фуқароларга квартира калитларини топшираман. 2024 йилдан бери маданият ва санъат арбобларига жами 200 та квартира берилди. Бу яхши тенденция, албатта, давом этади. Барчангизни табриклайман! Анъанавий санъатимиз гуллаб-яшнасин! Миллий маданиятнинг мавқеи доимо юксак бўлсин!”, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Аввалроқ, Президент анъанавий санъатни улуғлаган санъаткорларни «Асыл мұра» миллий мукофоти билан тақдирлаши ҳақида ёзган эдик.