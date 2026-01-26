Президент миграция жараёнларини оммавий рақамлаштиришни жуда долзарб масала деб атади
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев миграция жараёнларини оммавий рақамлаштиришнинг долзарблигини таъкидлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
“Миграция жараёнларини оммавий равишда рақамлаштиришимиз керак. Бу - жуда долзарб масала. Бу масала узоқ вақтдан бери муҳокама қилиб келинади ва бу тўғри, бироқ ижобий натижалар кам. Ҳозирда дунё қийин вазиятда. Дунё бўйлаб кенг кўламли миграция содир бўлмоқда, десак хато бўлмайди. Кўчиб ўтишни истаган чет элликлар учун Қозоғистон - бошқа мамлакатларга кўчиб ўтиш ва жойлашиш учун қулай мамлакатдир. Мамлакатга келаётган чет эл фуқароларини ўз вақтида рўйхатдан ўтказиш ва уларнинг хатти-ҳаракатларини кузатиш учун техник воситаларни такомиллаштириш жуда муҳим вазифадир. Мен Ҳукуматга Миллий хавфсизлик қўмитаси билан биргаликда бу ишни тезлаштиришни топшираман”, - деди Президент.
Эслатиб ўтамиз, ҚР Президенти Бош прокуратурада бўлиб ўтган йиғилишда фуқароларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилиш зарурлигини таъкидлаган эди.