KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Президент мамлакат манфаатлари йўлидаги самарали ва ҳалол хизмати учун Ғизат Нурдаулетовга миннатдорлик билдирди

    ASTANA. Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакат манфаатлари йўлидаги самарали ва ҳалол хизмати учун Ғизат Нурдаулетовга миннатдорлик билдирди. Қасим-Жомарт Тоқаев Ғизат Дауренбекўғли ўзининг касбий малакаси ва ғайратини мамлакат манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда унинг барқарорлигини мустаҳкамлашга бағишлаганини таъкидлади.

    Токаев выразил благодарность за службу экс-секретарю Совбеза
    Фото: Акорда

    Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Президенти маслаҳатчиси — Матбуот котиби Айбек Смадияров ўзининг Telegram каналида ёзди.

    Шунингдек, Президент унинг давлат сиёсатини илгари суриш ва кенг кўламли ислоҳотларни муваффақиятли амалга оширишга қўшган алоҳида ҳиссасини қайд этди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф