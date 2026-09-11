Президент мамлакат манфаатлари йўлидаги самарали ва ҳалол хизмати учун Ғизат Нурдаулетовга миннатдорлик билдирди
ASTANA. Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакат манфаатлари йўлидаги самарали ва ҳалол хизмати учун Ғизат Нурдаулетовга миннатдорлик билдирди. Қасим-Жомарт Тоқаев Ғизат Дауренбекўғли ўзининг касбий малакаси ва ғайратини мамлакат манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда унинг барқарорлигини мустаҳкамлашга бағишлаганини таъкидлади.
Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Президенти маслаҳатчиси — Матбуот котиби Айбек Смадияров ўзининг Telegram каналида ёзди.
Шунингдек, Президент унинг давлат сиёсатини илгари суриш ва кенг кўламли ислоҳотларни муваффақиятли амалга оширишга қўшган алоҳида ҳиссасини қайд этди.