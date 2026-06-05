KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Президент мамлакат қонунчилигини такомиллаштиришга катта ҳисса қўшган бир гуруҳ фуқароларни тақдирлади

    ASTANА. Кazinform - Президент Қозоғистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига ва мамлакат қонунчилигини такомиллаштиришга катта ҳисса қўшган бир гуруҳ фуқароларни давлат мукофотлари билан тақдирлади.

    Президент мамлакат қонунчилигини такомиллаштиришга катта ҳисса қўшган бир гуруҳ фуқароларни тақдирлади
    Фото: Ақорда

    Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Президент мамлакат қонунчилигини такомиллаштиришга катта ҳисса қўшган бир гуруҳ фуқароларни тақдирлади
    Фото: Ақорда

    Шуни таъкидлаш жоизки, Давлат раҳбари "Маъмурий адолат ва унинг қонун устуворлигини таъминлашдаги роли" халқаро форумида нутқ сўзлади.

    Президент мамлакат қонунчилигини такомиллаштиришга катта ҳисса қўшган бир гуруҳ фуқароларни тақдирлади
    Фото: Ақорда

    У давлат ва жамият яхлитлигини мустаҳкамлаш Қозоғистон учун энг муҳим вазифалардан бири эканлигини таъкидлади.

    Президент мамлакат қонунчилигини такомиллаштиришга катта ҳисса қўшган бир гуруҳ фуқароларни тақдирлади
    Фото: Ақорда
    Президент мамлакат қонунчилигини такомиллаштиришга катта ҳисса қўшган бир гуруҳ фуқароларни тақдирлади
    Фото: Ақорда
    Президент мамлакат қонунчилигини такомиллаштиришга катта ҳисса қўшган бир гуруҳ фуқароларни тақдирлади
    Фото: Ақорда

     

    Қозоғистон Президенти Ақорда Мукофот
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф