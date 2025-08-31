09:32, 31 Август 2025 | GMT +5
Президент Малайзия Бош вазирига табрик телеграммаси йўллади
ASTANА. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Анвар Иброҳим ва унинг ватандошларини Малайзия Мустақиллик куни билан табриклади, дея хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
— Давлат раҳбари Қозоғистон ва Малайзия ўртасидаги ўзаро англашув ва умумий қадриятларга асосланган муносабатлар бундан буён ҳам мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирди. Қасим-Жомарт Тоқаев Анвар Иброҳимга юксак масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар, Малайзия халқига фаровонлик тилади, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қирғизистон Президентини Мустақиллик куни билан табриклагани ҳақида хабар берган эдик.