Президент маданият ва санъат соҳаси ходимларига миннатдорчилик билдирди
ASTANА. Кazinform — Бугун Ақордада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев маданият ва санъат соҳаси ходимларини касб байрамлари билан табриклади.
— Бу — мамлакатимиз учун алоҳида аҳамиятга эга байрам. Барчамизга маълумки, маданият халқимизнинг миллий ўзига хослиги ва маънавий мустақиллигининг асоси ҳисобланади. Маданий ва маънавий дунёсини сақлаб қолган мамлакат юксак мавқега эга ва доимо ғалаба қозониши аниқ. Сизлар бу эзгу мақсад сари тинимсиз меҳнат қилиб келмоқдасиз. Жамиятимиз бу ишни юқори баҳолайди. Бугун, касб байрами кунида, мамлакатдаги барча маданият ва санъат соҳаси мутахассисларига самимий миннатдорчилигимни билдираман, — деди Президент.
Давлат раҳбари қозоқлар санъатни қадрлайдиган ва санъаткорларнинг қадрини биладиган халқ эканлигини таъкидлади.
— Биз ҳар доим фавқулодда истеъдод эгаларига муносиб ҳурмат кўрсатамиз. Халқимиз сизларни доимо ҳурмат қилиб, “санъат майдони кенг” деб айтган. Бугунги йиғилиш ҳам шунинг аксидир. Дарҳақиқат, маънавиятга бой мамлакат ривожланган тафаккурга ва ёрқин келажакка эга. Маълумки, ҳозирда Қозоғистонда кенг кўламли ўзгаришлар рўй бермоқда. Бу шунчаки ўзгаришлар эмас. Мамлакатимиз келажаги билан бевосита боғлиқ бўлган кенг кўламли, чуқур, мураккаб, тизимли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Бизнинг мақсадимиз — Ватанимизни кучли, илғор давлат сифатида ривожлантириш, шунингдек, иқтидорли, ватанпарвар, ғайратли ва очиқ фикрли ёшлар учун йўл очишдир, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
