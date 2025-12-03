Президент маданият, ахборот ва ёшлар сиёсатини ривожлантириш бўйича аниқ вазифалар юклади
ASTANА. Каzinform — Давлат раҳбари ҚР Бош вазири ўринбосари — Маданият ва ахборот вазири Аида Балаевани қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Аида Балаева давлатнинг ижтимоий сиёсатини амалга оширишнинг асосий йўналишлари, хусусан, идоралараро ҳамкорликни мустаҳкамлаш, хизматлар сифатини ошириш, инсон капиталини ривожлантириш ва саноатни рақамлаштириш чоралари ҳақида ахборот берди.
У маданият ва ахборот, дин ва миллатлараро муносабатлар, фуқаролик жамияти, шунингдек, оила ва ёшлар сиёсати соҳаларида амалга оширилаётган ишлар ҳақида ахборот берди.
Давлат раҳбари ушбу соҳаларни янада такомиллаштириш бўйича бир қатор аниқ вазифалар юклади.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари ҳудудий юк ташиш авиахабларини ривожлантириш бўйича кенгаш ўтказди.