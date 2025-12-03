Қозоғистон Президенти минтақавий юк авиахабларни ривожлантириш масалаларига бағишланган йиғилиш ўтказди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон Президенти мамлакатда авиахабларни ривожлантириш транспорт-транзит соҳасини такомиллаштиришнинг устувор йўналишларидан бири эканини таъкидлади, деб хабар беради Ақорда.
"Барча мамлакатлар ўзларининг транзит имкониятларини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратмоқдалар. Глобал рақобат кучайиб бормоқда. Ҳозирда Қозоғистон орқали юк ташиш асосан автомобиль ва темир йўл орқали амалга оширилади. Шу билан бирга, мутахассисларнинг прогнозларига кўра, ҳавода юк ташиш ёки air cargo улуши йил сайин ортиб боради. 2040 йилга келиб, ҳаво юкларининг 20 фоизи Осиё-Европа йўналиши бўйича ташилади. Мамлакатимиз темир йўл, автомобиль ва ҳаво транспортини бирлаштирган мультимодал логистика тизимини яратиши керак", - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари мамлакатнинг географик афзалликларидан самарали фойдаланишга чақирди.
"Қозоғистон Европа ва Осиё ўртасидаги асосий ҳаво йўлаклари чорраҳасида жойлашган. Биз бу имкониятлардан иложи борича самарали ва оқилона фойдаланишимиз керак. Марказий Осиё ва Жанубий Кавказда транзит оқимлари учун рақобат кучаймоқда. Шу билан бирга, транспорт ва логистика соҳасига инвестициялар учун кураш қизиб бормоқда. Агар бугун дадил ва қатъий қадамлар қўйилмаса, биз учун бу имкониятларни қўлдан бой бериш хавфи борлигини тушуниш муҳимдир", - деди Президент.
Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатнинг асосий аэропортларида тўлақонли авиахаблар яратишни энг муҳим устувор вазифа деб атади.
“Ҳар бир аэропортнинг рақобатбардош афзалликларини аниқ белгилаш ва операцион жараёнларни тубдан қайта форматлаш зарур. Ҳозирги вақтда транзит юк ташиш паст қўшимча қиймат яратади. Кўриб турганимиздек, у, юкларни қайта ишлаш ва консолидация қилиш бўйича жиддий операцияларсиз, асосан ёқилғи қуйиш ва техник тўхташлар билан чекланган. Инфратузилманинг ривожланмаганлиги сабабли мавжуд салоҳият тўлиқ амалга оширилмаган. Махсус иқтисодий зоналарнинг самарали ишлашини таъминлаш зарур. Имтиёзли шартлар ҳар бир хабнинг ихтисослашувига мослаштирилиши керак”, - деди у.