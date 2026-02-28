OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    22:50, 28 Февраль 2026 | GMT +5

    Президент Кристина Шумековани жаҳон чемпионатидаги ажойиб чиқиши билан табриклади

    ASTANА.Кazinform — Давлат раҳбари Кристина Шумековани чанғида югуриш бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ажойиб чиқиши билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Ақорда
    Фото: Kazinform

    Қасим-Жомарт Тоқаев Кристина Шумекованинг учта олтин медални қўлга киритиши ва мутлақ жаҳон чемпиони унвонини мамлакат спорти тарихидаги ноёб воқеа сифатида баҳолади.

    Президентнинг сўзларига кўра, спортчи бундай муваффақиятга истеъдод ва меҳнатсеварлиги, темир интизоми ва ғалаба қозонишга сўзсиз иродаси туфайли эришди.

    У шунингдек, Кристинанинг келажакда юқори поғоналарга чиқишини хоҳлади.

    Шуни таъкидлаш керакки, қозоғистонлик спортчи Германиянинг Инцелль шаҳрида бўлиб ўтган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида учинчи олтин медални қўлга киритди.

    Теглар:
    Табрик Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!