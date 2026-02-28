22:50, 28 Февраль 2026 | GMT +5
Президент Кристина Шумековани жаҳон чемпионатидаги ажойиб чиқиши билан табриклади
ASTANА.Кazinform — Давлат раҳбари Кристина Шумековани чанғида югуриш бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ажойиб чиқиши билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Кристина Шумекованинг учта олтин медални қўлга киритиши ва мутлақ жаҳон чемпиони унвонини мамлакат спорти тарихидаги ноёб воқеа сифатида баҳолади.
Президентнинг сўзларига кўра, спортчи бундай муваффақиятга истеъдод ва меҳнатсеварлиги, темир интизоми ва ғалаба қозонишга сўзсиз иродаси туфайли эришди.
У шунингдек, Кристинанинг келажакда юқори поғоналарга чиқишини хоҳлади.
Шуни таъкидлаш керакки, қозоғистонлик спортчи Германиянинг Инцелль шаҳрида бўлиб ўтган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида учинчи олтин медални қўлга киритди.