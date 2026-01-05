Президент: Қозоғистон рақамли давлатга айланиши керак
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон рақамли давлатга айланиши керак. Бу ҳақда «Turkistan» газетасига берган суҳбатида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев айтиб ўтди.
“Қозоғистон рақамли давлатга айланиши керак. Бу - замонавий янги технологиялар даврида маданиятли мамлакат бўлиб қолишнинг ягона йўли. Халқимиз фикр ва онги бундай инновацияларга тайёрлигига ишонаман. Бундан ташқари, фуқароларимизнинг турмуш тарзини сезиларли даражада ўзгартирган таниқли финтех компаниялари Қозоғистонда муваффақиятли фаолият юритмоқда”, – деди Давлат раҳбари.
Президент технология соҳасидаги ҳақиқий глобал гигантлар – АҚШ ва Хитой ўртасидаги рақобат кучайганини таъкидлади.
“Америка раҳбари АҚШнинг ҳукмронлигини мустаҳкамлаш учун махсус дастур амалга оширилганини маълум қилди. Хитой ҳам чекиниш ниятида эмас, улар буни миллий обрў масаласи деб билишади. Хитойда сунъий интеллект билан ишлайдиган беш мингга яқин компания фаолият юритмоқда. Бошқа ривожланган давлатлар ҳам эътибордан четда қолмаган”, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, Қозоғистон ҳам сунъий интеллектни иқтисодиёт ва жамоат ҳаётига жорий этишга устувор аҳамият бермоқда.
“Мамлакатнинг бу иш учун дастлабки имкониятлари ёмон эмас. Давлат хизматлари, молиявий технологиялар ва иқтисодиётнинг бир қатор соҳаларини рақамлаштиришда ҳақиқий ютуқлар мавжуд. IT-стартапларини қўллаб-қувватловчи тўлақонли экотизим самарали фаолият юритмоқда. Шунингдек, икки минг компанияни бирлаштирган Astana Hub инновацион кластери ҳам мавжуд. 2025 йилда IT-хизматларининг умумий экспорти бир миллиард долларга яқинлашади. Рақамли активлар учун CryptoCity синов зонаси яратилмоқда. Тез ривожланаётган Alatau city қурилиши бошланди. Давлат маълумотларини тўплаш ва таҳлил қилиш бўйича ишлар суръати тобора ортиб бормоқда. Мутахассислар бундай маълумотларни келгуси даврнинг янги олтини деб билишади”, - деди Президент.
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг сўзларига кўра, ўтган йилнинг май ойида Сунъий интеллектни ривожлантириш кенгаши ўз ишини бошлади. Унга хориждан ва мамлакатимиздан обрўли мутахассислар таклиф қилинди. Ноябрь ойида "Сунъий интеллект тўғрисида"ги қонун имзоланди, янги қонун тез орада кучга киради. Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги ташкил этилди. Alem.Cloud ва Al-Farabium деб номланган иккита суперкомпьютер ишга туширилди ва Астана ҳокимлиги Бирлашган Араб Амирликларининг таниқли компанияси билан биргаликда мустақил платформа яратди.
“Мактаб ва университетларда мутахассисларни тайёрлаш учун тегишли таълим дастурлари амалга оширилмоқда. Масалан, 650 мингдан ортиқ талаба Al-Sana дастури доирасида таълим олди. Тез орада сунъий интеллект бўйича ихтисослашган тадқиқот университети очилади. Сунъий интеллект пайдо бўлганидан бери келажак кемасига чиқишга муваффақ бўлган мамлакатлар ва эски кунларда қолган мамлакатлар ўртасидаги тафовут кенгая бошлади. Шунинг учун мен рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни Қозоғистонни ривожлантиришнинг устувор йўналиши деб эълон қилдим. Бу йил жуда кўп ишлар қилинади. Ишончим комилки, бу ўта муҳим иш муваффақиятли бўлади”, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, бугун «Turkistan» газетасида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг нашр бош муҳаррири, таниқли шоир ва публицист Бауржан Бабажанул билан катта суҳбати чоп этилди.