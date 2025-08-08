Президент Қозоғистон инвесторлари уюшмаси раиси Болат Ақшолақовни қабул қилди
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Қозоғистон инвесторлари уюшмаси раиси Болат Ақшолақовни қабул қилди, дея хабар беради Kazinform агентлиги Акордага таяниб.
Учрашувда Президент Қасим-Жомарт Тоқаевга февраль ойида йирик бизнес вакиллари билан бўлиб ўтган учрашув якунлари бўйича унинг топшириғини бажариш мақсадида ташкил этилган Инвесторлар уюшмасининг асосий ташаббуслари ва фаолиятининг устувор йўналишлари тақдим этилди.
Ассоциациянинг инвесторлар ва давлат ўртасидаги кўприк ролини ўзида акс эттирувчи кенг кўламли кун тартиби, жумладан, иқтисодиётни либераллаштириш, тартибга солишни бекор қилиш, давлат бошқаруви тизимига рақамли ечимлар ва сунъий интеллект технологияларини жорий этиш бўйича устувор вазифалар муҳокама қилинди.
Шунингдек, солиқ тизимини модернизация қилиш, монополияга қарши сиёсатни такомиллаштириш, хусусийлаштириш самарадорлигини ошириш ва давлат харидлари тизимини ислоҳ қилиш масалаларига ҳам тўхталиб ўтилди.
Болат Ақшолақов масъулиятли бизнеснинг миллий рейтингини жорий этиш бўйича таклифлар берди.
Давлат раҳбари илгари сурилган ташаббусларни қўллаб-қувватлади ва уларни амалга ошириш сармоявий муҳитни яхшилаш ва барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда муҳимлигини таъкидлади.