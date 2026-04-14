Лаззат Шинғисбаева Президентга "Қозоғистон халқига" жамғармаси фаолияти ҳақида ахборот берди
ASTANА. Кazinform - Қасим-Жомарт Тоқаевга “Қозоғистон халқига” жамғармаси фаолияти натижалари ва амалга оширилаётган хайрия ташаббуслари ҳақида ахборот берилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Лаззат Шинғисбаеванинг сўзларига кўра, жамғарма васийлик кенгаши ижтимоий аҳамиятга эга вазифаларни ҳал қилишга қаратилган 134 та хайрия дастури ва лойиҳаларини маъқуллаган.
Давлат раҳбарига жамғарма томонидан таълим, соғлиқни сақлаш, спорт ва маданият соҳаларида амалга оширилаётган кенг кўламли чора-тадбирлар ҳақида ахборот берилди.
Хусусан, онкология хизматларига кўмак кўрсатилди, тиббиёт муассасалари замонавий ускуналар, жумладан, нур терапияси ускуналари билан жиҳозланди. Ҳудудларда реабилитация инфратузилмаси ҳам модернизация қилинди ва ихтисослаштирилган ёрдам ташкил этилди.
Таълим ташаббусларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Грантлар ажратилди ва қишлоқ ва кичик мактабларни ривожлантириш лойиҳалари амалга оширилмоқда. STEM таълими ва рақамли ечимлар каби замонавий таълим дастурлари жорий этилмоқда. Болалар ва ёшларга қўшимча ва илғор таълим беришга, шунингдек, сунъий интеллект соҳасини ўзлаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу муносабат билан ҳудудларда таълимнинг мавжудлигини таъминлашга эътибор қаратилмоқда. Бундан ташқари, спорт инфратузилмасини яхшилаш ва инклюзив спорт марказларини яратиш бўйича лойиҳалар ишга туширилди.
Давлат раҳбари хайрия тадбирларини очиқ, тизимли ва мақсадли тарзда амалга ошириш муҳимлигини таъкидлаб, ушбу ташаббуслар аҳолининг ҳаёт сифати ва ижтимоий фаровонлигини оширишга ҳисса қўшишини юқори баҳолади.
