Сўнгги уч йил ичида 29 та саноат объекти ишга туширилди: Жетису вилояти ҳокими Президентга ҳисобот берди
ASTANА. Кazinform - Давлат раҳбари Жетису вилояти ҳокими Бейбит Исабаевни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаевга ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва келажакдаги режалар ҳақида ахборот берилди.
Бейбит Исабаевнинг сўзларига кўра, 2025 йил охирига келиб барча асосий мақсадли кўрсаткичларга эришилган. Вилоятга 610 миллиард тенге инвестиция жалб қилинди, бу ўтган йилга нисбатан 12,8 фоизга кўп.
Президентга агросаноат комплексини ривожлантириш режаси тақдим этилди. Қишлоқ хўжалиги экинлари, жумладан, қанд лавлаги майдонлари кенгайди. Ақсу ва Кўксу шакар заводларининг ишлаб чиқариш қувватини 950 минг тоннагача икки баравар ошириш бўйича ишлар олиб борилмоқда. 2027 йилга бориб 94,4 миллиард тенгега тенг 23 та инвестиция лойиҳасини амалга ошириш режалаштирилган. Хусусан, паррандачилик фермалари, мол бўрдоқилаш майдончалари, балиқ ва иссиқхона хўжаликлари ва бошқа лойиҳалар мавжуд.
Саноат соҳасида сўнгги уч йил ичида 29 та янги объект ишга туширилди, 7 та корхона кенгайтирилди, натижада 1841 та иш ўрни яратилди.
Давлат раҳбарига инфратузилмани ривожлантириш ҳақида ахборот берилди. Вилоятни газлаштириш даражаси 67,2 фоизга етди. Талдиқорған-Ушарал магистрал газ қувури ётқизилди ва 650 мингдан ортиқ аҳолига эга 210 та аҳоли пункти кўк ёқилғи билан таъминланди.
Вилоятнинг туризм соҳасидаги имкониятларини кенгайтириш ишлари давом этмоқда. Олакўл ва Балқаш қирғоқларида туристик объектларга олиб борадиган йўллар қурилди, ичимлик суви, электр энергияси ва канализация тизимлари тортилди. Соҳилларни мустаҳкамлаш чоралари кўрилди. Бурқанбулоқ шаршарасига олиб борадиган 31 километрлик йўл таъмирланмоқда.
"Тоза Қозоғистон" экологик дастури доирасида ҳудудда учта эко-парк қуриш ва 121 минг дарахт экиш режалаштирилган.
Давлат раҳбари вилоят ҳокимига Хитой Халқ Республикаси билан чегарадаги "Дўстлик" назорат-ўтказиш пункти ва "Қоргас" махсус иқтисодий зонасида ишларни самарали ташкил этиш, шунингдек, Олакўл ва Балқаш кўллари бўйидаги дам олиш масканларини, шунингдек, тоғ туризмини жадал ривожлантириш бўйича бир қатор вазифалар юклади.
