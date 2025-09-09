Президент Конституциявий суд раиси Эльвира Азимовани қабул қилди
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбарига Конституциявий суд фаолияти якунлари ҳақида маълумот берилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Эльвира Азимованинг айтишича, 2,5 йил давомида Конституциявий судга фуқаролардан 11 мингдан ортиқ мурожаат келиб тушган.
Конституциявий суд судьялари томонидан мурожаатларни кўриб чиқиш жараёнида 5 мингдан ортиқ ҳуқуқий нормалар ўрганилди. Текширув натижаларига кўра 300 дан ортиқ қарорлар қабул қилинди. Жумладан, қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг Конституцияга мувофиқлиги юзасидан 74 та якуний қарорлар қабул қилинди. Шундай қилиб, 20 та ҳуқуқий норма конституцияга зид деб топилиб, 25 та ҳуқуқий нормага аниқ тушунтириш берилди.
Бугунги кунга қадар қонунларга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш орқали 41 та меъёрий-ҳуқуқий қарор ижроси таъминланди. Айни пайтда Конституциявий суднинг 19 та норматив-ҳуқуқий қарорининг ҳуқуқий тамойилларини ҳисобга олган 8 та қонун лойиҳаси Парламент палаталарида кўриб чиқилмоқда.
Фуқаролар батафсил ҳуқуқий маслаҳат олиш учун Конституциявий суд ҳузуридаги Мурожаатларни қабул қилиш марказига мурожаат қилишлари мумкинлиги ҳақида хабар берди.
Ҳозиргача мингдан ортиқ кишига бундай маслаҳатлар берилди. Марказдаги юридик маслаҳатчилар ва юристлар фуқароларга бепул маслаҳатлар бермоқда.
Президентимиз таъкидлаганидек, Конституциявий суд фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг кафолати бўлиши керак. Суд ҳокимияти фаолиятининг ҳуқуқий тамойилларини ҳаётга изчил татбиқ этиш ҳам муҳим аҳамиятга эга.
