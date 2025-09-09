Давлат раҳбари Тожикистон Президентига табрик телеграммаси йўллади
ASTANА. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Эмомали Раҳмонни Тожикистон миллий байрами – Мустақиллик куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
– Мамлакатларимиз кўп асрлик анъанавий дўстлик ва ўзаро ёрдамга, халқларимизнинг туб манфаатларига таянган ҳолда муносабатларни чинакам стратегик шерик ва иттифоқчи сифатида йўлга қўя олди. Ишончим комилки, биз биргаликда қозоқ-тожик интеграцияси салоҳиятини икки томонлама, шунингдек, минтақавий ва халқаро ҳамкорлик даражасида намойиш этишда давом этамиз, — дейилади телеграммада.
Қасим-Жомарт Тоқаев Эмомали Раҳмонга масъулиятли лавозимида муваффақиятлар, қардош тожик халқига фаровонлик тилади.
