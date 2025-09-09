OZ
    10:09, 09 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари Тожикистон Президентига табрик телеграммаси йўллади

    ASTANА. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Эмомали Раҳмонни Тожикистон миллий байрами – Мустақиллик куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Раҳмон
    Фото: Ақорда

    – Мамлакатларимиз кўп асрлик анъанавий дўстлик ва ўзаро ёрдамга, халқларимизнинг туб манфаатларига таянган ҳолда муносабатларни чинакам стратегик шерик ва иттифоқчи сифатида йўлга қўя олди. Ишончим комилки, биз биргаликда қозоқ-тожик интеграцияси салоҳиятини икки томонлама, шунингдек, минтақавий ва халқаро ҳамкорлик даражасида намойиш этишда давом этамиз, — дейилади телеграммада.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Эмомали Раҳмонга масъулиятли лавозимида муваффақиятлар, қардош тожик халқига фаровонлик тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Гордана Силяновска-Давковани Шимолий Македония Республикасининг миллий байрами – Мустақиллик куни билан табриклаган эди.

    Теглар:
    Тожикистон Табрик Қозоғистон Президенти Ақорда Эмомали Раҳмон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
