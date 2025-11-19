Президент Қишлоқ хўжалиги вазири Айдарбек Сапаровни қабул қилди
ASTANА. Кazinform - Давлат раҳбарига жорий йилнинг дастлабки ўн ойида қишлоқ хўжалиги соҳасини ривожлантириш натижалари ҳақида ахборот берилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Айдарбек Сапаров ҳисобот даврида асосий макрокўрсаткичларда ижобий динамика кузатилганини таъкидлади. Ўтган йилнинг шу даврига нисбатан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш 5,4 фоизга ўсиб, 8,1 триллион тенгега етди, озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш эса 9 фоизга ўсиб, 3,1 триллион тенгега етди. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти 4,7 миллиард долларга етди.
У сўнгги икки йилда агросаноат мажмуасидаги вазиятни яхшилаш бўйича кўрилган чоралар ҳақида ахборот берди. Хусусан, айланма маблағларни тўлдириш ва қишлоқ хўжалиги техникасини лизингга бериш учун 5 фоизли фоиз ставкаси билан тўғридан-тўғри кредитлар берилди.
Давлат раҳбарининг топшириғига биноан агросаноат мажмуасини молиялаштириш ҳажми 1 триллион тенгега оширилди. Шундан 250 миллиард тенге қишлоқ хўжалиги техникасини имтиёзли лизингга беришга йўналтирилди.
Бу йил 25 мингдан ортиқ техника сотиб олинди. Натижада машина-трактор паркининг эскириш даражаси 90 фоиздан 70 фоизгача камайди.
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг топшириқларига мувофиқ, чорвачиликни ривожлантириш бўйича комплекс режа қабул қилинади;
Саноатни рақамлаштириш доирасида "е-АСМ" ягона рақамли экотизимни яратиш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Ушбу платформа субсидиялар, ерларни бошқариш, экин, чорвачилик ва балиқчилик хўжаликлари учун кўрсатиладиган хизматлар ва давлат ахборот тизимларини умумий рақамли каналга бирлаштиради.
Президент қишлоқ хўжалиги ходимларининг иккинчи форумида агросаноат комплексини янада ривожлантириш бўйича белгиланган вазифаларни сифатли бажариш зарурлигига эътибор қаратди.
Шунингдек, у саноат самарадорлигини ошириш ва мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлашга қаратилган бир қатор вазифаларни белгилаб берди.
Давлат раҳбари аввалроқ Ички ишлар вазири Ержан Саденовни қабул қилган эди.