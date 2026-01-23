Президент Қишки Олимпиада ва Паралимпиадада қатнашадиган спортчиларга Давлат байроғини топширди
АSTANА. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев дунё бўйлаб энг кучли спортчилар беллашадиган Италиядаги XXV Қишки Олимпиада ўйинлари ва XIV Қишки Паралимпиадани алоҳида аҳамиятга эга воқеа деб атади.
– Олимпиада ўйинларида 40 га яқин спортчимиз иштирок этади. Улар спортнинг 10 тури бўйича беллашади. Миллий терма жамоа аъзоларининг ярмидан кўпи Олимпиадага илк бор бормоқда. Жаҳон миқёсидаги беллашув сизлар учун катта имконият ва улкан синов бўлади. Қишки Олимпиадага йўлланма олиш учун спортчиларимиз кўплаб босқичлардан ўтди. Турли халқаро мусобақаларда муваффақиятли иштирок этиб, 17 та олтин, 31 та кумуш ва 21 та бронза медалини қўлга киритди. Шунингдек, биз Паралимпиада ўйинларида мамлакат шарафини ҳимоя қиладиган спортчиларимизга катта ишонч билдирамиз. Паралимпиадачиларнинг алоҳида иштиёқи ва кучли ирода-жасорати кўпчиликка намуна. Март ойи бошида Италияда ўтадиган Паралимпиада ўйинларига ҳозирча 10 та лицензия олдик. Лицензиялар сони яна ошиши мумкин, – деди Президент.
Давлат раҳбари тўрт йилда бир ўтадиган йирик мусобақага қозоғистонлик спортчилар пухта тайёргарлик кўрганини таъкидлаб, Қишки Олимпиада ва Паралимпиада ўйинларида ҳақиқий маҳоратлилар куч синашишини айтди.
– Албатта, спортда ғалабани олдиндан айтиш мумкин эмас. Лекин сизлар қаттиқ саралашлардан муваффақиятли ўтиб, Қозоғистоннинг Олимпиада терма жамоасига аъзо бўлдингиз. Бунинг ўзи сизларнинг салоҳиятингизни, ғалабага бўлган интилишингизни кўрсатади. Мустақилликка эришган вақтдан бери спортчиларимиз Қишки Олимпиада ўйинларида маҳорат кўрсатиб, бир неча бор ғалаба минбаридан кўрина олди. Владимир Смирнов, Людмила Прокашева, Елена Хрусталева, Денис Тен, Юлия Галишева каби Олимпиада совриндорларининг исмлари миллий спорт тарихига олтин ҳарфлар билан ёзилди. Жаҳон спортидаги йирик ареналарда ғалаба қозонган миллий атлетлар шарафига кўп бор Мадҳия янгради, мамлакатимиз байроғи баландда ҳилпиради. Яқинда Миллий қурултой йиғилишида таъкидлаганимдек, спортдаги ютуқлар бутун мамлакатимизнинг мавқеини кўтариб, умуммиллий бирлик ва Қозоғистон Республикасининг жаҳондаги обрўсини мустаҳкамлайди, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Президент номусни қўлдан бермаган спортчилар кўплаб беллашувларда ғолиб бўлиб, мамлакатнинг обрўсини ошириб, ҳақиқий ватанпарварликнинг намунасини кўрсатиб келаётганини таъкидлади.
– Ҳар бир фуқаромизнинг ютуғи – Қозоғистоннинг ютуғи. Ҳар бир спортчининг обрўси – барча қозоғистонликларнинг обрўси. Ғалабага эришиш учун талаб ва матонат керак. Сизлар маҳоратингизни ошириб, қаттиқ меҳнат қилдингиз. Шунинг натижасида ушбу мусобақада иштирок этиш имконига эга бўлдингиз. Олимпиада чемпиони бўлиш – ҳар бир спортчининг орзуси. Бу мақсадга бир қадам яқин турибсиз. «Эл ишончи – эрга юк» дейди халқимиз. Омад ва бахт сизларга ёр бўлиб, медаль билан қайтасизлар деб ишонаман. Барча халқимиз сизларга мухлис, тилакдошдир. Ҳаммангизга омад, ғалаба тилайман! Байроғимиз доимо баландда ҳилпирайверсин! – деди Давлат раҳбари.
Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон Республикасининг Давлат байроғини Миллий терма жамоа аъзолари Денис Никиша ва Аяулим Амреновага ҳамда Қозоғистон Паралимпия жамоасининг аъзоси Ербол Хамитовга топширди.