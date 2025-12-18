19:50, 18 Декабрь 2025 | GMT +5
Президент Қатар Амирига табрик телеграммасини йўллади
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний ва унинг ватандошларини Қатар Давлатининг миллий байрами билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент ўз телеграммасида Қозоғистон Қатарни араб дунёсида ишончли ва асосий шерик деб билишини таъкидлаб, конструктив ва мазмунли муносабатлар юқори суръатларда мустаҳкамланиб бораётганини таъкидлади. Шунингдек, у Қатар Амирининг икки томонлама алоқаларни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун алоҳида миннатдорчилик билдирди.
Қосим-Жомарт Тоқаев Шайх Тамим бин Ҳамад Ол Сонийга масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва Қатар халқига файзу барака тилади.
