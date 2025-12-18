OZ
    18 Декабрь 2025

    Президент Қатар Амирига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний ва унинг ватандошларини Қатар Давлатининг миллий байрами билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Ол Соний
    Фото: Ақорда

    Президент ўз телеграммасида Қозоғистон Қатарни араб дунёсида ишончли ва асосий шерик деб билишини таъкидлаб, конструктив ва мазмунли муносабатлар юқори суръатларда мустаҳкамланиб бораётганини таъкидлади. Шунингдек, у Қатар Амирининг икки томонлама алоқаларни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун алоҳида миннатдорчилик билдирди.

    Қосим-Жомарт Тоқаев Шайх Тамим бин Ҳамад Ол Сонийга масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва Қатар халқига файзу барака тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Rakuten Group компанияси раҳбари Хироши Микитанини қабул қилди.

