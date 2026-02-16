Президент Қасим-Жомарт Тоқаев сумо курашчиси Ерсин Балтағул билан учрашди
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев сумо ватани Японияда катта ютуқларга эришган қозоғистонлик курашчи Ерсин Балтағул билан учрашди.
Президент спортчини ўтган йили Император кубогида сумо курашчиларининг энг юқори даражаси бўлган "маэгашира" унвонини қўлга киритгани ва мусобақа якунида "Канто-се" (жанговар руҳ) махсус мукофотини олгани билан табриклади.
Қасим-Жомарт Тоқаев ушбу соврин матонат ва меҳнат натижаси эканлигини таъкидлади.
У шунингдек, бугунги кунда тобора кўпроқ ёшлар хорижий мамлакатларда мамлакатни дунёга намойиш этаётганини ва давлат истеъдодлар ва спортни қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратаётганини таъкидлади.
– Японияга ташрифим давомида сизни императордан тортиб оддий одамларгача ҳамма билишини ва ҳурмат қилишини пайқадим. Бу — катта шараф. Сиз Японияда яшасангиз ҳам, қозоқ халқига шараф келтиряпсиз ва мамлакатимиз обрўсини оширяпсиз. Сизга алоҳида миннатдорчилигимни билдираман, — деди Давлат раҳбари.
Ерсин Балтағул Президентга кўрсатилган ҳурмат учун миннатдорчилик билдириб, мамлакатнинг ёш спортчилари билан учрашишни режалаштираётганини айтди.
— Қозоғистон фуқароси сифатида мақсадимиз 120 миллиондан ортиқ аҳолига эга Японияга мамлакатимизнинг кўк байроғини танитиш эди. Биз бу йўналишда тинимсиз иш олиб бормоқдамиз. Шунингдек, Сизни ва барча қозоғистонликларни Италияда бўлиб ўтган қишки Олимпия ўйинларида олтин медални қўлга киритган ватандошимиз Михаил Шайдоровнинг муҳим ютуғи билан табриклайман, — деди Ерсин Балтағул.
Учрашув якунида Қасим-Жомарт Тоқаев курашчига халқаро мусобақаларда юқори натижаларга эришишда давом этишини, мамлакат шарафини кўтаришга ва Қозоғистон ва Япония ўртасидаги дўстликни мустаҳкамлашга ҳисса қўшишини тилади.
Спорт соҳасидаги улкан ишлари учун Президент сумочи Ерсин Балтағулни II даражали "Барыс" ордени билан тақдирлади.
