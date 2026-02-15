OZ
    10:08, 15 Февраль 2026 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Александр Вучични Сербиянинг Давлатчилиги куни билан табриклади

    ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Александр Вучичга давлат хизматида муваффақиятлар ва Сербия халқига фаровонлик тилади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев ва Вучич
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, ушбу байрам Сербия халқининг миллий бирлик, мустақиллик ва барқарор ривожланишга содиқлигини намойиш этади.

    — Телеграммада мамлакатимиз Сербия билан самимий дўстлик ва умумий интилишларга асосланган мустаҳкам муносабатларни юқори баҳолайди, дейилади. Қасим-Жомарт Тоқаев Александр Вучичга давлат хизматида муваффақиятлар ва Сербия халқига фаровонлик тилади, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Эрон Президентига табрик телеграммасини йўллади.

