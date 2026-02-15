10:08, 15 Февраль 2026 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Александр Вучични Сербиянинг Давлатчилиги куни билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Александр Вучичга давлат хизматида муваффақиятлар ва Сербия халқига фаровонлик тилади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, ушбу байрам Сербия халқининг миллий бирлик, мустақиллик ва барқарор ривожланишга содиқлигини намойиш этади.
— Телеграммада мамлакатимиз Сербия билан самимий дўстлик ва умумий интилишларга асосланган мустаҳкам муносабатларни юқори баҳолайди, дейилади. Қасим-Жомарт Тоқаев Александр Вучичга давлат хизматида муваффақиятлар ва Сербия халқига фаровонлик тилади, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Эрон Президентига табрик телеграммасини йўллади.