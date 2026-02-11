OZ
    11:00, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Давлат раҳбари Эрон Президентига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Масуд Пезешкианни Эрон миллий байрами - Ислом инқилоби куни билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Президент икки мамлакат ўртасидаги муносабатлар икки халқ манфаатлари йўлида жадал ривожланиб боришига ишонч билдирди. Қасим-Жомарт Тоқаев Масуд Пезешкианга масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва Эрон халқига энг яхши тилакларни тилади.

    Аввалроқ Давлат раҳбари Япония Бош вазири Санаэ Такаичини табриклаган эди.

