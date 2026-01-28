Президент Higgsfield AI ва MA7 Ventures вакиллари билан СИни ривожлантиришни муҳокама қилди
АSTANА. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонлик IT-тадбиркорлар Ерзат Дулат ва Мурат Абдураҳмоновни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Higgsfield AI стартапининг техник директори Ерзат Дулат ва MA7 Ventures венчурлик платформасининг асосчиси Мурат Абдураҳмонов билан учрашиб, сунъий интеллектни иқтисодиётга, давлат бошқарувига ва ижтимоий соҳаларга тизимли тарзда жорий этиш, шунингдек, IT-ташаббускорликни, венчурлик ва AI-индустрияни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.
Президент Higgsfield AI стартапининг ютуқларини юқори баҳолаб, мамлакатда сунъий интеллект соҳасида жаҳон етакчиси ҳисобланган компаниянинг ташкил этилиши катта муваффақият эканини таъкидлади.
Президентнинг айтишича, Қозоғистон IT соҳасидаги компаниялар тез фаолият бошлаб, жадал ривожланиб, жаҳон бозорига чиқадиган майдонга айланиши лозим. Бу – асосий вазифа.
Ерзат Дулат Higgsfield жамоасининг 95 фоизи қозоғистонликлардан иборат эканини, бу ёшларнинг салоҳиятини намоён этишини билдирди. Шунингдек, у AI-индустрия учун зарур кадрларни тайёрлаш ва қўшма таълим ташаббусларини амалга оширишда давлат билан ҳамкорлик қилишга тайёрлигини тасдиқлади.
Мурат Абдураҳмонов венчурлик индустрия давлатларнинг технологик ривожланишининг механизми ҳисобланишини таъкидлади. Бу борада Қозоғистоннинг жаҳон венчурлик индустриясининг тўлиқ иштирокчиси бўлишга имконияти катта.
