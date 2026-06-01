Президент Гонконг Махсус маъмурий тумани Администрацияси Раҳбари Жон Ли билан учрашди
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев мартабали меҳмонга миннатдорчилик билдириб, ушбу ташриф алоҳида аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади, чунки Хитой Халқ Республикаси Гонконг Махсус маъмурий тумани Администрацияси Раҳбари биринчи марта Қозоғистонга ташриф буюрди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
– Ушбу тадбир, шубҳасиз, кенг маънода, доимий кенг қамровли стратегик шериклик билан боғланган Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантиришга янги туртки беради. Мамлакатларимиз ўртасида юқори даражадаги сиёсий мулоқот ўрнатилди ва савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорлик жадал ривожланмоқда. Худди шу нарсани Гонконг билан муносабатларимиз ҳақида ҳам айтиш мумкин, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари инвестиция, инновация, технология ва халқаро савдо соҳаларида катта салоҳиятга эга бўлган Гонконг дунёдаги етакчи молия ва бизнес марказларидан бири сифатида алоҳида рол ўйнашини таъкидлади.
Президент ушбу ташриф ўзаро манфаатли ҳамкорликни мустаҳкамлаш, бизнес алоқаларини кенгайтириш ва инвестиция, молия, рақамлаштириш, сунъий интеллект, транспорт ва логистика соҳаларида қўшма истиқболли лойиҳаларни амалга ошириш учун йўл очишига ишонч билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев шунингдек, ҳурматли меҳмонга Қозоғистонга катта бизнес делегацияси билан келгани учун миннатдорчилик билдирди. Бу Гонконг бизнес ҳамжамиятининг мамлакат билан ҳамкорликни кенгайтиришга бўлган катта қизиқишини намойиш этади.
Жон Ли Президентга меҳмондўстлиги учун миннатдорчилик билдирди ва Гонконгнинг Қозоғистон билан ҳар томонлама интеграцияни янада чуқурлаштиришга тайёрлигини тасдиқлади.
– Мен ушбу ташрифга алоҳида аҳамият бераман. Бу мен билан бирга чет элга саёҳат қилган делегациялар орасида энг каттаси эди. Унда логистика, "яшил" энергия, тоғ-кон саноати, инновация ва технологиялар, таълим каби муҳим соҳаларда ишлайдиган 75 нафар амалдор ва тадбиркор бор, – деди Жон Ли.
Гонконг Администрацияси Раҳбари Хитой раиси Си Цзиньпин томонидан Қозоғистонда бошланган "Бир макон, бир йўл" ташаббуси икки мамлакат ўртасидаги мустаҳкам ва дўстона муносабатларнинг ёрқин намоёнига айланганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, Хитой Халқ Республикасининг Махсус маъмурий тумани бўлган Гонконг ушбу ташаббусни илгари суришда фаол иштирок этмоқда. Бундан ташқари, минтақалараро алоқаларнинг кенгайиши шаҳарга сезиларли устунлик беради.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Жон Ли икки томонлама кун тартибидаги бир қатор аниқ масалаларни муҳокама қилишди ва савдо-иқтисодий ҳамкорликни янада ривожлантиришдан ўзаро манфаатдор эканликларини тасдиқладилар.