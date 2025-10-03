OZ
    14:06, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент Франк-Вальтер Штайнмайерни Германия бирлиги кунининг 35 йиллиги билан табриклади

    ASTANА. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Германия Федератив Республикаси Президентига табрик телеграммаси йўллади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Тоқаев ва Штайнмайер
    Фото: Ақорда

    — Давлат раҳбари Президент Франк-Вальтер Штайнмайерни Германия бирлиги кунининг 35 йиллиги билан табриклади. Президент бугунги кунда Германия жаҳон миқёсида нуфузли ва обрўли давлат сифатида қаралаётганини таъкидлади. Қасим-Жомарт Тоқаев икки томонлама ҳамкорликнинг ривожланиш суръатларини юқори баҳолаб, Қозоғистон ва Германия ўртасидаги стратегик шериклик бундан кейин ҳам мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирди, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Корея Президентига табрик телеграммаси йўллаган эди.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
