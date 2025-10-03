14:06, 03 Октябрь 2025 | GMT +5
Президент Франк-Вальтер Штайнмайерни Германия бирлиги кунининг 35 йиллиги билан табриклади
ASTANА. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Германия Федератив Республикаси Президентига табрик телеграммаси йўллади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
— Давлат раҳбари Президент Франк-Вальтер Штайнмайерни Германия бирлиги кунининг 35 йиллиги билан табриклади. Президент бугунги кунда Германия жаҳон миқёсида нуфузли ва обрўли давлат сифатида қаралаётганини таъкидлади. Қасим-Жомарт Тоқаев икки томонлама ҳамкорликнинг ривожланиш суръатларини юқори баҳолаб, Қозоғистон ва Германия ўртасидаги стратегик шериклик бундан кейин ҳам мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирди, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Корея Президентига табрик телеграммаси йўллаган эди.