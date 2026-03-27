Президент Ерванд Ильинскийга «Қазақстанның Еңбек Ері» унвонини топширди
ASTANA. Kazinform — Ақордада машҳур альпинист Ерванд Ильинскийга энг юқори даражали мукофот - «Қазақстанның Еңбек Ері» унвонини топшириш маросими бўлиб ўтди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Давлат раҳбари Қозоғистон ва жаҳон альпинизмининг афсонавий намояндаси билан учрашганидан мамнунлигини билдирди.
“Сизнинг улкан саъй-ҳаракатларингиз ва юқори профессионаллигингиз туфайли Қозоғистон Республикасининг Байроғи Заминимизнинг мислсиз чўққиларида ҳилпираб турди. Дунёнинг энг баланд чўққиларини забт этган тажрибали альпинист ва халқаро турнирлар ғолиби сифатида бутун дунёга машҳур бўлдингиз. Эверестга чиққан биринчи қозоғистонлик бўлдингиз ва нуфузли "Етти чўққи" клуби аъзоси бўлдингиз. Сиз мамлакатимизда альпинизм мактабининг асосчиси сифатида ҳурматга сазоворсиз. Маҳаллий мактаб Қозоғистоннинг жаҳон брендига айланди. Бир гуруҳ альпинист-спортчилар талабчанлик ва интизомни уйғунлаштирган истеъдодли мураббийдан таълим олдилар. Улар орасида жаҳон рекордларини янгилаган, чемпион бўлган ва халқаро альпинизм ҳаракатининг элитасига кирган кучли инсонлар бор. Мураббийлик фаолиятингиз давомида юздан ортиқ спорт усталарини тарбиялагансиз. Шогирдларингиз орасида халқаро даражадаги спорт усталари, ҳатто фахрий спорт усталари ҳам бор. Сизнинг раҳбарлигингиз остида Қозоғистон терма жамоаси дунёда биринчи бўлиб 8 минг метрдан баланд 14 та чўққининг барчасига чиқди. Бу ноёб ютуқ. Бизнинг спортчиларимиз сиз шакллантирган альпинизмнинг шонли анъаналарини давом эттирмоқдалар ва кўплаб халқаро мусобақалардан муваффақиятли қайтмоқдалар”, — деди Президент.