18:02, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5
Президент Ермек Кўшербаевга иқтисодий дипломатияни кучайтириш бўйича топшириқ берди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари янги тайинланган Ташқи ишлар вазири Ермек Кўшербаевни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
— Учрашувда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев мутаносиб ташқи сиёсатни янада мустаҳкамлаш, миллий манфаатларимизни халқаро майдонда фаол илгари суриш, иқтисодий дипломатия ва сармоявий шерикликни мустаҳкамлаш бўйича аниқ топшириқлар берди, — дейилади хабарда.
Давлат раҳбари кўп томонлама ҳамкорликни жонлантириш, шунингдек, хориждаги Қозоғистон фуқароларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш борасидаги ишлар самарадорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратди.
