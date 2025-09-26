Президент Алатау шаҳрига махсус мақом бериш тўғрисидаги Фармонни имзолади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Алатау шаҳрига махсус мақом бериш тўғрисидаги Фармонни имзолади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Қозоғистон халқига “Қозоғистон сунъий интеллект асрида: долзарб муаммолар ва уларни рақамли трансформациялар орқали тубдан ҳал қилиш” Мурожаатномасидан:
“Алатау шаҳри мамлакатнинг янги бизнес ва инновация марказига айланиши керак”.
“Кўплаб жадал ривожланаётган мамлакатларда ривожланишда етакчи шаҳарлар сармоя ва технологияларни жалб қилувчи қутбларга айланди. Алатау шаҳри мамлакатнинг янги бизнес ва инновация марказига айланиши керак. Давлат аҳамиятига эга мазкур лойиҳани амалга ошириш учун махсус ер майдони ажратилиб, дастлабки режалаштириш ишлари якунланди, асосий инфратузилма тармоқлари уланди.
Яқинда Хитойга қилган ташрифим давомида жаҳоннинг етакчи компаниялари билан миллиардлаб долларлик шартномалар имзоланди. Шэньчжэнь глобал технополисини қуришда иштирок этган ана шундай компаниялардан бири ҳозирда Alatau City лойиҳасини амалга оширишда бевосита иштирок этмоқда.
Кейинги қадам - Alatau City учун кучли институционал асосни шакллантириш.
Кейин, олти ойдан кечиктирмай, алоҳида қонун қабул қилиниши керак. Ҳужжатда шаҳарни бошқариш режими, унинг молиявий модели ва бошқа муҳим масалалар бўлиши зарур.
Айтиш жоизки, алоҳида ҳуқуқий мақом шаҳарга берилган имтиёз эмас, балки лойиҳанинг қоғозда эмас, балки амалда татбиқ этилиши учун зарур чора ёки воситадир.
Алатау шаҳри минтақадаги биринчи тўлиқ рақамлаштирилган шаҳарга айланиши керак. У Smart City технологияларидан фойдаланишдан тортиб то криптовалюта билан товар ва хизматларни тўлашгача бўлган барча сўнгги янгиликларни жорий қилиши керак.
Бу шаҳар Қозоғистоннинг келажагини кўрсатади. Унда технологик тараққиёт ва энг қулай яшаш шароитлари уйғунлашиши керак”.