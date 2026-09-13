Президент Елена Рибакинани теннис бўйича АҚШ Очиқ чемпионатидаги ғалабаси билан табриклади
ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Елена Рибакинани теннис бўйича АҚШ Очиқ чемпионатидаги ғалабаси билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
«Бу - Сизнинг дунёдаги биринчи ракетка мақомига муносиб эканингизни тасдиқловчи ажойиб натижадир. Сиз яна бир бор юксак маҳорат ва матонат намоён этиб, юксак маданиятингиз билан кўпчиликни ҳайратда қолдирдингиз. Қозоғистон халқи ютуқларингиздан фахрланади. Ёрқин ғалабангиз янги чўққиларни забт этишингизга йўл очсин! Сизнинг профессионал маҳоратиингиз Қозоғистоннинг ёш теннисчилари учун ибрат ва намунадир», — дейилади табрикда.
Шуни таъкидлашим керакки, қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина тарихий учрашувда US Open-2026 чемпиони бўлди. У финалда Беларусь вакили Арина Соболенкога қарши баҳсда ғалаба қозониб, 5,5 миллион доллар миқдоридаги мукофот жамғармаси соҳиби бўлди.