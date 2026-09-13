KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Президент Елена Рибакинани теннис бўйича АҚШ Очиқ чемпионатидаги ғалабаси билан табриклади

    ASTANA. Kazinform Қасим-Жомарт Тоқаев Елена Рибакинани теннис бўйича АҚШ Очиқ чемпионатидаги ғалабаси билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    а
    Фото: Ақорда

    «Бу - Сизнинг дунёдаги биринчи ракетка мақомига муносиб эканингизни тасдиқловчи ажойиб натижадир. Сиз яна бир бор юксак маҳорат ва матонат намоён этиб, юксак маданиятингиз билан кўпчиликни ҳайратда қолдирдингиз. Қозоғистон халқи ютуқларингиздан фахрланади. Ёрқин ғалабангиз янги чўққиларни забт этишингизга йўл очсин! Сизнинг профессионал маҳоратиингиз Қозоғистоннинг ёш теннисчилари учун ибрат ва намунадир», — дейилади табрикда.

     

    Шуни таъкидлашим керакки, қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина тарихий учрашувда US Open-2026 чемпиони бўлди. У финалда Беларусь вакили Арина Соболенкога қарши баҳсда ғалаба қозониб, 5,5 миллион доллар миқдоридаги мукофот жамғармаси соҳиби бўлди.

    Теннис ҚР Президенти Табрик Қозоғистон Президенти Елена Рибакина Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф