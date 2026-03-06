17:15, 06 Март 2026 | GMT +5
Президент давлат хизматидаги хизматлари учун бир гуруҳ аёлларни тақдирлади
ASTANА. Кazinform – Ақордада мамлакат тараққиётига ҳисса қўшган аёлларга давлат мукофотлари топширилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қозоғистон Республикаси Президентининг Фармони билан бир гуруҳ аёллар давлат хизматидаги хизматлари, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ривожланишига қўшган улкан ҳиссаси, шунингдек, ҳарбий ва хизмат вазифаларини намунали бажаргани учун давлат мукофотлари билан тақдирландилар.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари хотин-қизларни 8 март байрами билан табриклади.