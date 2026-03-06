OZ
    17:15, 06 Март 2026 | GMT +5

    Президент давлат хизматидаги хизматлари учун бир гуруҳ аёлларни тақдирлади

    ASTANА. Кazinform – Ақордада мамлакат тараққиётига ҳисса қўшган аёлларга давлат мукофотлари топширилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Фото: Ақорда

    Қозоғистон Республикаси Президентининг Фармони билан бир гуруҳ аёллар давлат хизматидаги хизматлари, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ривожланишига қўшган улкан ҳиссаси, шунингдек, ҳарбий ва хизмат вазифаларини намунали бажаргани учун давлат мукофотлари билан тақдирландилар.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

     

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари хотин-қизларни 8 март байрами билан табриклади.

