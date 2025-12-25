OZ
    15:22, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Dala Glass шиша ишлаб чиқариш корхонаси фаолияти билан танишди

    ТАRAZ. Кazinform - Жамбил вилоятига амалий ташриф билан борган Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Dala Glass шиша ишлаб чиқариш корхонаси фаолияти билан танишди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Завод шу ёзда ишга туширилди. Лойиҳага инвестициялар 1 миллиард тенгени ташкил этади. Йилига 500 минг квадрат метр шиша ишлаб чиқариш режалаштирилган. Бугунги кунда объектда 50 киши ишлайди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев корхона ходимлари билан суҳбатлашди ва уларга ишларида муваффақиятлар тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Тараз кичик саноат зонасига ташриф буюрди.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Жамбил вилояти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
