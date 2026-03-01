10:10, 01 Март 2026 | GMT +5
Президент Босния ва Герцеговина Президиуми Раисини табриклади
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Босния ва Герцеговина Президиуми Раисини табриклади, деб хабар беради Ақорда.
Қасим-Жомарт Тоқаев Босния ва Герцеговинанинг Мустақиллик куни муносабати билан Желько Комшичга табрик телеграммасини юборди. Президент Астана ва Сараево ўртасидаги анъанавий дўстлик ва ўзаро қўллаб-қувватлашга асосланган ҳамкорлик икки халқ манфаати йўлида мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирди.