Президент БМТнинг Жаҳон метеорология ташкилоти президенти Абдулла Ал-Мандусни қабул қилди
АSTANА.Кazinform - Давлат раҳбари БМТнинг Жаҳон метеорология ташкилоти президенти, БАА Миллий метеорология маркази бош директори Абдулла Ал-Мандусни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Учрашув давомида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев БМТнинг ихтисослашган агентлиги бўлган Жаҳон метеорология ташкилоти иқлим, об-ҳаво, сув ресурслари ва табиий офатлар хавфини камайтириш соҳасида глобал ҳамкорликни ривожлантиришда муҳим рол ўйнашини таъкидлади.
Давлат раҳбари ва ташкилот раҳбари Қозоғистон учун стратегик аҳамиятга эга иқлим масалаларига алоҳида эътибор қаратдилар. Хусусан, эрта огоҳлантириш тизимини ривожлантириш, метеорологик инфратузилмани модернизация қилиш ва илмий маълумотлар алмашинуви катта аҳамиятга эга.
Президент Қозоғистон томонининг БАА Миллий метеорология маркази билан ўзаро ҳамкорликни кучайтиришга тайёрлигини тасдиқлади.
Бундан ташқари, минтақавий ва глобал миқёсда сув хавфсизлиги ва сув ресурсларини бошқариш масалаларини ҳал қилишнинг долзарблигига эътибор қаратилди. Шу муносабат билан, Қозоғистоннинг БМТ доирасида Халқаро сув ташкилотини тузиш ташаббуси алоҳида аҳамиятга эга.
Туркистон вилояти БАА Миллий метеорология маркази билан биргаликда сув омборларини тўлдириш ва қишлоқ хўжалиги ерларини сув билан таъминлаш учун сунъий равишда ёғингарчиликни келтириб чиқариш ташаббусини амалга оширмоқда. Лойиҳа шу йилнинг 17 май куни ишга туширилади.
Шундай қилиб, Қозоғистон минтақада сунъий ёмғир технологиясидан фойдаланадиган биринчи мамлакатга айланади.
