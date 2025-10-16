Президент Бектеновга Ҳукуматнинг иқтисодий дастурини амалга ошириш бўйича топшириқ берди
ASTANA. Kazinform – Президент Бош вазир Олжас Бектеновга жорий ҳафта охиригача фуқаролар манфаатларини ҳисобга олган ҳолда, Ҳукуматнинг иқтисодий ислоҳотлар дастурини амалга ошириш жараёнини тартибга солиш бўйича аниқ чора-тадбирлар ишлаб чиқиш бўйича топшириқ берди. Бу ҳақда Президент ёрдамчиси – Матбуот котиби Руслан Желдибай ижтимоий тармоқларда хабар берди.
Ҳукумат зиммасига кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш, инвестиция муҳитини яхшилаш, мамлакатдаги иқтисодий вазиятни барқарорлаштиришга қаратилган зарур ўзгартириш ва қарорлар киритиш вазифаси юклатилди.
Давлат раҳбарининг фикрича, Ҳукумат иқтисодий сиёсатининг асосий параметрлари Қозоғистоннинг стратегик манфаатларига мос келади, шунингдек, глобал вазият ва жорий бозор тенденцияларини ҳисобга олади.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессиясидаги умумий муҳокамалар чоғида мамлакатдаги сиёсий ислоҳотлар ҳақида маълумот берган эди.