Президент «Асыл мұра» миллий мукофотини тайинлади
ASTANA. Kazinform — Анъанавий санъатни тарғиб қилувчи санъаткорларга «Асыл мұра» миллий мукофоти берилади. Бу ҳақда Ақордада маданият ва санъат ходимларини тақдирлаш маросимида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев маълум қилди.
“Бундан ташқари, анъанавий санъатни, айниқса жир, терме ва куйни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратишимиз керак. Қадимги цивилизациямизнинг бундай беқиёс хазиналарини улуғлайдиган санъаткорларни қўллаб-қувватлаш муҳимдир. Шу муносабат билан мен «Асыл мұра» миллий мукофотини бериш тўғрисида қарор қабул қиламан”, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, ушбу мукофот анъанавий санъат вакилларини қўллаб-қувватлаш, уларнинг ижодини ривожлантириш ва миллий санъатнинг нуфузини оширишга ҳисса қўшади.
“Ушбу юксак мукофот тегишли вазирлик тавсиясига биноан Давлат раҳбарининг фармони билан санъат ва маданиятнинг муносиб намояндаларига берилади. Умуман олганда, маданият ва санъат соҳаси мамлакат ҳаётининг ажралмас қисми сифатида доимо давлат эътиборида бўлади”, — деди Президент.
