    15:36, 15 Март 2026 | GMT +5

    Президент Администрацияси раҳбари референдумда овоз берди

    ASTANА. Кazinform – Президент Администрацияси раҳбари Айбек Дадебай янги Конституция лойиҳаси бўйича республика референдумида овоз берди.

    Айбек Дадебай
    Фото: Ақорда

    Қозоғистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Айбек Дадебай Ўқувчилар саройида жойлашган 51-сайлов участкасида янги Конституция лойиҳаси бўйича республика референдумида овоз берди.

    Таъкидлаш жоизки, Қозоғистон Республикаси Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин янги Конституция бўйича бўлиб ўтаётган умумхалқ референдумида овоз берди.

    Эслатиб ўтамиз, референдумда 6 млн 470 мингдан ортиқ киши овоз берди.

    Бекабат Узаков
