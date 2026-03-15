Президент Администрацияси раҳбари референдумда овоз берди
ASTANА. Кazinform – Президент Администрацияси раҳбари Айбек Дадебай янги Конституция лойиҳаси бўйича республика референдумида овоз берди.
Қозоғистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Айбек Дадебай Ўқувчилар саройида жойлашган 51-сайлов участкасида янги Конституция лойиҳаси бўйича республика референдумида овоз берди.
Таъкидлаш жоизки, Қозоғистон Республикаси Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин янги Конституция бўйича бўлиб ўтаётган умумхалқ референдумида овоз берди.
Эслатиб ўтамиз, референдумда 6 млн 470 мингдан ортиқ киши овоз берди.