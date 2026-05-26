Прагматизм ва мувозанат: Қозоғистон ва Россия ўртасидаги энергетика ҳамкорлиги қандай ривожланмоқда
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон ва Россия Федерацияси энергетика соҳасида узоқ муддатли ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни давом эттирмоқда. Бу йўналиш икки мамлакат ўртасидаги стратегик шерикликнинг муҳим механизмларидан бири бўлиб қолмоқда.
ҚР Энергетика вазирлиги матбуот хизматининг маълумотларига кўра, ўзаро ҳамкорлик ёқилғи-энергетика комплексининг кенг кўламли соҳаларини, масалан, қидирув ва ишлаб чиқариш, электр энергияси ишлаб чиқариш ва ресурсларни ташишни қамраб олади. Бугунги кунда тармоқ бошқармаларининг иши ўзаро келишувларнинг мустаҳкам пойдеворига қурилган: қўшма лойиҳалар барқарор ва самарали амалга оширилмоқда ва барча иш жараёнлари конструктив ва тезкорлик билан ҳал қилинмоқда.
Томонлар энергия хавфсизлиги масалаларига, миллий энергетика тизимларининг барқарор ишлашига ва транспорт ва логистика йўлакларининг самарадорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратмоқдалар.
Нефть соҳасида экспорт йўналишлари барқарор ва узлуксиз фаолият юритмоқда. Хусусан, Каспий қувур линияси концорциуми (КҚК) инфратузилмасидан фойдаланиш асосий устувор йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда. Ушбу йўналиш Қозоғистон нефтини ташқи бозорларга ишончли етказиб беришда муҳим роль ўйнайди.
Газ соҳасида углеводородларни қайта ишлаш ва табиий газнинг минтақавий транзитини таъминлаш масалалари бўйича ҳамкорлик кенгаймоқда. Бундай мулоқот минтақанинг энергетика алоқаларини мустаҳкамлайди ва истеъмолчиларни ишончли таъминлаш даражасини оширади.
Миллий электр тармоқларининг параллель ишлаши ҳам ўз самарадорлигини исботлади. Электр энергетикаси соҳасида ягона мувозанатни сақлаш, электр энергияси билан техник алмашинувни амалга ошириш ва энергия таъминотининг ўзаро ишончлилигини таъминлаш йўналишида диспетчерлик марказлари ўртасидаги ҳамкорлик мунтазам равишда мустаҳкамланиб бормоқда.
Қозоғистон ва Россия ўртасидаги энергетика ҳамкорлиги минтақавий барқарорликнинг муҳим омили бўлиб қолмоқда ва икки мамлакатнинг макроиқтисодий ривожланишига ишончли туртки беради.