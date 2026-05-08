Португалия 2026 йил учун экологик ресурсларини тугатди
ASTANА. Кazinform — Португалия 7 май ҳолатига кўра, бу йил учун барча табиий ресурсларини тугатди. Энди мамлакат шартли равишда "қарзга" ресурсларни истеъмол қила бошлайди, деб хабар беради Euronews.
Бу шуни англатадики, агар Ер юзидаги барча аҳоли оддий португалиялик каби яшаса, инсониятга керакли ресурсларни етказиб бериш учун тахминан учта сайёра керак бўлади.
Маълумотлар ZERO ташкилоти томонидан Global Footprint Network билан ҳамкорликда эълон қилинди. Ташкилот вакиллари Португалия ўтган йили 5 майда табиий ресурсларини тугатганини эсладилар. Мамлакатнинг экологик зарари бу йил бироз яхшиланган бўлса-да, 7 майдан бошлаб у 2027 йил 1 январдан кейин ишлатилиши керак бўлган ресурслардан фойдаланишни бошлайди.
ZERO ташкилотининг маълумотларига кўра, Португалияда кўп йиллар давомида ўз эҳтиёжларини қондириш учун етарли табиий ресурслар йўқ эди. Мамлакатнинг ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш шакллари экологик номутаносибликнинг сабаби ҳисобланади. Хусусан, озиқ-овқат ва транспорт соҳалари асосий омиллар сифатида келтирилган.
Ташкилот Португалияга экологик қарзларини қуйидагилар орқали камайтиришни тавсия қилди:
- барқарор қишлоқ хўжалигига инвестиция киритиш;
- сув истеъмолини камайтириш;
- ўсимликларга асосланган озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришни кўпайтириш;
- масофавий иш ва онлайн фаолиятни кўпайтириш;
- велосипедлар ва жамоат транспорти каби экологик тоза транспортни ривожлантириш;
- товарлардан узоқ муддатли фойдаланиш ва қайта ишлашга имкон берувчи қоидаларни жорий этиш.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, ҳар бир фуқаро атроф-муҳитга етказилган зарарни камайтиришга ҳисса қўшиши мумкин. Бунинг учун ҳайвон оқсили улушини камайтириш, экологик тоза транспорт воситаларидан фойдаланиш ва истеъмол маданиятини ўзгартириш кифоя.
Нашрда Португалия кўрсаткичи Европа Иттифоқи мамлакатларининг ўртача даражасига яқин эканлиги таъкидланган. Бу йил Европа Иттифоқи мамлакатлари ўртача 3 май куни табиий ресурсларнинг йиллик лимитини тугатдилар.
ZERO ташкилотининг маълумотларига кўра, Европа Иттифоқида экологик "қарз куни" энг эрта келган мамлакат Люксембург бўлиб, у ерда бу кун 17 февралга тўғри келди. Энг охиргиси эса Венгрия бўлиши мумкин – 24 июнь.
Дунёда табиий ресурсларини энг тез тугатган мамлакат Қатар бўлиб, у ерда бу лимитга 4 февралда эришилган. Энг сўнгги кўрсаткич Гондурасда 27 ноябрь куни кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Португалияда озиқ-овқат нархлари тўрт йиллик энг юқори кўрсаткичга етди.