Портлар учун дунёдаги биринчи автоном водород электр станцияси синовдан ўтказилди
ASTANА. Кazinform — Британия консорциуми дунёдаги биринчи сузувчи энергия платформаларидан бири — қирғоқ электр тармоғига уланмасдан портдаги кемаларни тўғридан-тўғри қувват билан таъминлашга қодир Hydrogen Power Hubни тақдим этди, деб хабар беради IOM3 профессионал институти.
Лойиҳа ELIRE Maritime компанияси томонидан Ricardo UK, Schneider Electric ва бошқа ҳамкорлар билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган.
Мажмуа умумий майдони тахминан 1200 квадрат метр бўлган учта олти бурчакли модулли платформалардан иборат. У 45 МВт/соат қувватга эга батареялар, ёнилғи хужайралари, водород генераторлари ва қуёш панелларини ўз ичига олади. Тизим узлуксиз равишда 5 МВт/соатгача энергия ишлаб чиқариши мумкин. Бу ўрта ўлчамли круиз лайнерлари ва бошқа йирик кемаларни портда бўлганларида электр энергияси билан таъминлаш учун етарли.
Қурилма ҳафтасига тахминан 91 МВт/соат электр энергияси ишлаб чиқаради ва 7,5–8 тонна водород истеъмол қилади. Ёқилғи 7 та ISO стандартидаги контейнерларда сақланади ва захира ҳафтасига икки марта тўлдирилиши керак.
Лойиҳа муаллифлари ушбу технология портларни декарбонизация қилишдаги асосий муаммолардан бирини — электр тармоқлари инфратузилмасининг йўқлигини ҳал қилади, деб ҳисоблашади. Анъанавий қирғоққа асосланган электр таъминоти тизимларини яратиш учун подстанцияларни модернизация қилиш, кабел линияларини ётқизиш ва кўплаб лицензиялаш тартиб-қоидаларидан ўтиш керак. Бошқа томондан, сузувчи электр станцияси бундай чекловларни четлаб ўтиб, тизимни анча тезроқ ишга туширишга имкон беради.
Консорциум ва Ricardo UK мутахассисларининг фикрига кўра, ушбу платформадан фойдаланиш кемалар портда бўлганида дизель генераторларига нисбатан зарарли чиқиндиларни тахминан 77% га камайтиради. Бу кўрсаткич водород ишлаб чиқариш, ташиш ва сақлаш харажатларини ҳисобга олган ҳолда ҳам сақланиб қолмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Нью-Йоркда электр энергияси билан ҳаракатланадиган ҳаво таксиси ишга туширилади.