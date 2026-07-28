Porsche 2035 йилгача 9000 дан ортиқ иш ўринларини қисқартиради
ASTANА. Кazinform – Германиянинг Porsche AG автоконцерни 2035 йилгача яна 5000 та иш ўринларини қисқартиради. Компания илгари ўтган йилги "Келажак шартномаси" доирасида Porscheда 3900 та ва шўъба корхоналарида 500 та иш ўринларини қисқартиришга қарор қилган эди, деб хабар беради DW.
Компаниянинг ишчи кенгаши янги чораларни душанба, 27 июль куни Штутгартда бўлиб ўтган ходимлар йиғилишидан сўнг эълон қилди.
Қисқартиришлар Porscheнинг Штутгарт-Цуффенхаузендаги асосий заводига ва қўшни Вайссахдаги тадқиқот ва ишланмалар марказига таъсир қилади. Компания шунингдек, 2035 йилгача ишлаб чиқариш майдонларини сақлаб қолиш ва ишлаб чиқаришни ривожлантиришга 2,1 миллиард евро сармоя киритишга ваъда берди, деб хабар беради Reuters.
Porsche қисқартиришлар "ижтимоий масъулият тамойили" асосида амалга оширилганини айтди. Бу табиий айланма, пенсия ва ихтиёрий равишда ишдан бўшатиш шартномалари орқали амалга оширилмоқда.
Компания маълумотларига кўра, ушбу чораларнинг мақсади узоқ муддатда иложи борича кўпроқ иш ўринларини сақлаб қолиш билан бирга рақобатбардошликни оширишдир. Reuters агентлигининг маълумотларига кўра, қисқартиришлар ҳар бешта иш ўринларидан бирига таъсир қилади.
Жамоа шартномасида кўзда тутилган жорий ва келажакдаги иш ҳақининг ошиши ҳисобидан 3,5 фоиз ушлаб қолинади. Рождество бонуси ҳам ойлик иш ҳақининг 100 фоизидан 60 фоизигача камайтирилади. IG Metall касаба уюшмаси аъзолари 411 евродан ташқари, йиллик 200 евро бонус ва трансформация учун бир марталик 1500 евро тўлов оладилар.
Масофадан ишлаш имконияти ҳам чекланган бўлади: ойига аввалги 12 кун ўрнига максимал 8 кунга рухсат берилади. Шу билан бирга, Porsche ходимлари ва раҳбариятининг катта қисмининг иш ҳақи аввалгидан секинроқ суръатларда ошади.
Иш ўринларини қисқартириш тўғрисидаги қарор Porsche компаниясида узоқ давом этган инқироз фонида қабул қилинди. Концерннинг соф фойдаси 2025 йилда 91 фоизга камайиб, 310 миллион еврони ташкил этди. Бу тенденция 2026 йилнинг биринчи чорагида ҳам давом этди, гарчи пасайиш суръати секинлашган бўлса ҳам.
Компаниянинг инқирозининг асосий сабаблари Хитойда савдо ҳажмининг пасайиши, Қўшма Штатлар томонидан жорий этилган божхона тўловларининг ошиши ва электромобилларга киритилган йирик инвестицияларни тўлай олмаганлиги эди.
Эслатиб ўтамиз, Volkswagen бош директори бутун дунё бўйлаб 50 000 тагача иш ўринларини қисқартиришини эълон қилди.