Покистон Ғазо секторига 100 тонна озиқ-овқат жўнатди
ASTANА. Кazinform - Бирлашган Миллатлар Ташкилоти қўллаб-қувватлаган мониторинг гуруҳи минтақада очарчилик борлигини тасдиқлаганидан сўнг, Покистон Исроил ҳужуми ва блокадаси остида бўлган Ғазо секторига 100 тонна озиқ-овқат жўнатди, деб хабар беради Аnadolu агентлиги.
БМТ қўллаб-қувватлаган мониторинг гуруҳи Интеграциялашган озиқ-овқат хавфсизлиги таснифи (IPC) шкаласига бўйича Ғазодаги очарчилик ҳақидаги ҳисоботини эълон қилганидан сўнг, Покистон Миллий Табиий офатларни бошқариш агентлиги (NDMA) АҚШда жойлашган Facebook саҳифасида баёнот берди.
Баёнотда, Бош вазир Шаҳбоз Шарифнинг топшириғи билан тайёрланган 100 тонналик юкнинг Лаҳордан жўнатилгани билдирилди. Юк таркибига ун, тайёр овқатлар, ёғ, мураббо ва мевалар киради.
Бу Покистон томонидан юборилган гуманитар ёрдамнинг 19-партиясидир. Умумий ҳажми 1915 тоннани ташкил этади.
Ғазо сектори Исроил ҳарбий ҳужумлари ва қаттиқ блокада туфайли гуманитар фалокатни бошидан кечирмоқда. Минтақада очлик, ичимлик суви тақчиллиги, дори-дармон, тиббий асбоб-ускуналар ва гигиена воситалари етишмаяпти.
Ғазо секторида, айниқса, болалар орасида очликдан ўлганлар сони ортган. Маҳаллий ва халқаро ташкилотлар Исроилни “очлик ва ташналикдан қурол сифатида фойдаланишда” айбламоқда.
2025 йил 15 августда эълон қилинган IPC ҳисоботида Ғазо шаҳрида очарчилик даражаси 5-даражада (ҳалокатли) эканлигини тасдиқлади. “22 ойлик можаролардан сўнг 500 мингдан ортиқ одам очлик, қашшоқлик ва ўлим билан тавсифланган фавқулодда вазиятда яшамоқда”, дейилади ҳужжатда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Нетаньяху гаровга олинганлар бўйича музокаралар олиб боришга тайёр эканлиги ҳақида хабар берган эдик.