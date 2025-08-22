OZ
Тренд:
    Биз ҳақимизда
    12:40, 22 Август 2025 | GMT +5

    Исроилнинг Ғазога ҳужуми: Нетаньяху гаровга олинганлар бўйича музокаралар олиб боришга тайёр

    ASTANА. Кazinform – Бош вазир Биньямин Нетаньяху пайшанба куни Ғазо секторида жойлашган дивизияни айланиб чиқди ва у ерда асирга олинган исроилликларни озод қилиш бўйича зудлик билан музокаралар ўтказишни буюрди, дея хабар беради Kazinform агентлиги BBCга таяниб.

    Ғазо сектори
    Фото: x.com / @idfonline

    Бу хабар Мудофаа вазирлиги Ғазо шаҳридаги ХАМАСнинг сўнгги йирик истеҳкомларини қўлга киритишга ёрдам бериш учун 60 мингга яқин заҳирачини чақириш режасини маъқуллаганидан бир кун ўтиб эълон қилинди.

    Ҳарбийлар Ғазо сектори шимолида фаолият юритаётган тиббиёт муассасалари ва хорижий ташкилотларни шаҳар аҳолисини ҳудуднинг жанубий қисмига эвакуация қилишга тайёргарлик кўришни бошлашлари ҳақида огоҳлантира бошлади, деб ёзди пайшанба куни Исроил армияси матбуот котиби Авичай Адраей Х саҳифасида.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Исроилда Ғазони ишғол қилиш режасига қарши оммавий намойишлар бўлиб ўтгани ҳақида хабар берган эдик.

