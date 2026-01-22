Pinduoduoга қарийб 7 миллион тенге жарима солинди
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг энг йирик электрон тижорат платформаларидан бири - Pinduoduo солиқ декларацияларини белгиланган тартибда топширмаганлиги учун 100 минг юан (тахминан 7,3 миллион тенге) миқдорида жарима тўлашга мажбур бўлди, деб хабар берди Lianhe Zaobao.
Синьхуа ахборот агентлигининг 21 январдаги хабарига кўра, Pinduoduo платформаси оператори - Shanghai Xunmeng Information Technology Co., Ltd. компанияси "Интернет платформаси корхоналари томонидан солиқ маълумотларини тақдим этиш қоидалари"га риоя қилмагани учун Шанхайнинг Чаннин тумани бўйича Хитой Давлат солиқ бошқармаси томонидан топилган.
Солиқ органлари компанияга аниқланган қоидабузарликларни бартараф этиш тўғрисида буйруқ берди. Бироқ, компания тузатиш ишларини бошлаган бўлса-да, белгиланган муддатда уни тўлиқ якунламаган. Шу муносабат билан солиқ органи амалдаги қонунчиликка мувофиқ 100 минг юан (тахминан 7,3 миллион тенге) миқдорида жарима солишга қарор қилди.
Аввалроқ Bloomberg манбаларга таяниб, Pinduoduoга қарши назорат чоралари кенгайтирилгани ҳақида хабар берган эди. Маълумотларга кўра, ўтган йил декабрь ойида компания ходимлари ва назорат органлари вакиллари ўртасида можаро келиб чиққанидан сўнг, назорат органлари текшириш доирасини кенгайтирди.
Манбаларга кўра, сўнгги ҳафталарда Хитой Давлат Бозор Назорати Бошқармаси ва Давлат солиқ бошқармаси вакилларидан иборат махсус инспекция гуруҳи компаниянинг Шанхайдаги бош қароргоҳида кенг кўламли текширув ўтказди. Терговга юздан ортиқ мутахассис жалб этилди.
Воқеалар натижасида Pinduoduo акциялари 8 январдан бери 12 фоиздан кўпроққа пасайди. Мутахассисларнинг фикрига кўра, тартибга солиш назоратининг кучайиши компания фаолиятига таъсир қилиши ва инвесторларнинг ишончига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.