Петропавлдаги бир асрдан ортиқ тарихга эга тегирмон таъмирланади
PETROPAVL. Кazinform — Петропавлда ўтган асрнинг бошларида қурилган ва бузилиш арафасида турган савдогар Поляков тегирмонини тиклаш режалаштирилган.
Шимолий Қозоғистон вилояти Маданият, тилларни ривожлантириш ва архив ишлари бошқармаси маълумотларига кўра, тарихий объект 90-йиллардан бери хусусий қўлларда бўлиб келган. Петропавлга инвестор келиб, бинони сотиб олди. Энди, режага кўра, 10 миллиард тенгедан ортиқ маблағ сарфланган ҳолда, ресторан-меҳмонхона мажмуаси шу йилнинг июль ойида фойдаланишга топширилади.
— Лойиҳа доирасида бинонинг тарихий ва меъморий кўриниши тўлиқ сақланиб қолади. Қайта тиклаш ишлари давомида барча қимматли элементлар эҳтиёткорлик билан таъмирланади, объектнинг маданий ва тарихий аҳамияти сақланиб қолади. Қайта тиклаш ишлари тугагандан сўнг, бинога янги ҳаёт бағишланади ва этно-ресторан-кофе дўконига эга замонавий меҳмонхона мажмуасига айланади. Лойиҳа концепцияси Чикаго, Пекин, Москва, Тошкент, Алмати (Кўлсой кўли), Астана, Семей ва Бурабай шаҳарларида таклиф қилинган муваффақиятли халқаро франшиза асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳани амалга ошириш ҳудуднинг туризм салоҳиятини ривожлантиришга катта ҳисса қўшади ва тарихий ва маданий меросни сақлаш ва тарғиб қилишда муҳим қадам бўлади, — дейди бошқарма бошлиғи Досбол Абдрисов.
Ўтган асрнинг бошларида тўртта тегирмон фаолият кўрсатган ва улардан учтасининг бинолари бугунги кунгача сақланиб қолган. Улардан бири — савдогар Поляковнинг тегирмони.
Петропавл чеккасида жойлашган ушбу бино XIX аср охири ва XX аср бошларидаги кичик савдо шаҳарчасига хос бўлган режалаштириш моделини намойиш этади.
Бино савдогар Иосиф Поляков ташаббуси билан қурилган ун тегирмони сифатида танилган. Ғишт тегирмони қурилиши 1905 йилда бошланган ва 1907 йилда фойдаланишга топширилган. Корхона ўша даврдаги замонавий немис ва швейцария ускуналари билан жиҳозланган.
Совет даврида бино давлат тасарруфига ўтказилиб, 8-сонли тегирмон заводи қарамоғига ўтказилган. 1948–1955 йилларда бу ерда махорка фабрикаси фаолият юритган. Кейинчалик бино 2-сонли тикув фабрикасига ўтказилган, кейинчалик у «Комсомолка» фабрикаси билан бирлаштирилган. Шундай қилиб, иншоот турли босқичларда саноат мақсадларида ишлатилган ва шаҳарнинг иқтисодий ҳаётида муҳим рол ўйнаган.
Дастлабки лойиҳага кўра, бино тўрт қаватли, тўртбурчак ғиштдан қурилган. Кейинчалик унга кўплаб омборхона ва ёрдамчи хоналар қўшилган. Пойдевори — ғиштдан, уст қисми — ёғочдан, томи эса темир билан қопланган. Узун фасадларида овал шаклидаги дераза тешиклари жойлашган.
Маҳаллий тарихчиларнинг фикрига кўра, тегирмон қурилган ҳудуд бир вақтлар Валихонга тегишли бўлган. У буюк қозоқ олими ва маърифатчиси Шоқан Валихановнинг бобоси бўлган.
Бино тарихий ва маданий ёдгорлик сифатида давлат ҳимоясида.
Эслатиб ўтамиз, ХХ асрда Қазалида қурилган сув минораси ҳали ҳам ишлаётгани ҳақида ёзган эдик.