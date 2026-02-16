ХХ асрда Қазалида қурилган сув минораси ҳали ҳам ишламоқда
QYZYLORDA. Кazinform — Қизилўрда вилояти, Қазали тумани, Айтеке би поселкасида чор Россияси даврига оид меъморий ёдгорлик мавжуд. Бу — сув минораси.
Туман ҳокимлиги матбуот хизматининг маълумотларига кўра, объект ХХ аср бошларида, Оренбург-Тошкент темир йўли қурилиши пайтида қурилган.
— Минора куйган ғиштдан қурилган, баландлиги 29 метр, кенглиги эса 8 метр. Икки қаватли бинонинг пастки қаватида кириш жойи мавжуд. Чиройли ва бўртиб турган фасади шимоли-ғарбий томонга қараган. Шу жойда, ён томонда, битта деразада жойлашган. Дераза токчалари ярим доира шаклидаги нақшлар билан қопланган, декоратив безаклар билан безатилган. Кириш дарвозасининг токчалари ёруғлик кириши учун тош билан безатилган. Пастки қават икки қисмга бўлинган. Юқори қисмнинг кириш жойида кичик дераза чуқурчаси ўрнатилган. Хабарда айтилишича, унинг устида юқори қаватни пастки қаватдан ажратиб турувчи тўсиқ мавжуд.
Минора станция биносининг ғарбий қисмида жойлашган бўлиб, Айтеке би қишлоғи аҳолисини сув билан таъминлаш учун мўлжалланган.
Билганлар унинг анча баландлигини ичкарида катта миқдорда сув тўпланиб, темир йўл станциясига керак бўлганда кучли оқим билан пастга оқиб тушиши билан изоҳлашади. Кўринишидан, шу сабабли иккита сув баклари ўрнатилган.
Бир асрдан кўпроқ вақтдан бери фаолият кўрсатиб келаётган иншоот ҳали ҳам темир йўл учун муҳим аҳамиятга эга. Туман ҳокимлиги унинг эшиклари, деразалари ва томини алмаштириш, фасадини таъмирлаш ва атрофини ободонлаштиришга сармоя киритмоқда ва ўтган йилдан бери пудратчи иш олиб бормоқда.
Муаллиф: Назерке Саниязова