Песков Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Москвага давлат ташрифига тайёргарлик ишларининг бориши ҳақида хабар берди
МОSKVA. Каzinform — Москва Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Россияга давлат ташрифига тайёргарликни якунламоқда, деб хабар беради ТАСС.
— Қозоғистон — Россиянинг ўзига хос ҳамкори, биз учун жуда муҳим халқ ва давлат. Албатта, биз Президент Тоқаевнинг эртага бошланадиган Россияга давлат ташрифига тайёргарликни фаол якунламоқдамиз, — деди Песков.
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Россияга давлат ташрифи 11-12 ноябрь кунлари бўлиб ўтади.
Музокаралар давомида Тоқаев ва Путин Россия-Қозоғистон стратегик шериклиги ва иттифоқчилигини сиёсий, савдо-иқтисодий, маданий ва гуманитар соҳаларда янада ривожлантириш билан боғлиқ долзарб масалаларни, шунингдек, минтақавий ва глобал кун тартибидаги асосий мавзуларни муҳокама қиладилар.
Ташриф давомида имзолаш учун муҳим икки томонлама ҳужжатлар тайёрланди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Россия раҳбарларининг бўлажак учрашувидан нималарни кутиш мумкин эканлиги ҳақида хабар берган эдик.