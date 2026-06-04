Перуашев: Қозоғистон рақамли активлар бозорини ривожлантириш суръатини ошириши керак
АSTANА.Кazinform - Қозоғистон крипто саноати ва рақамли активлар бозорини ривожлантириш орқали иқтисодиётнинг реал секторига қўшимча инвестицияларни жалб қилиш имкониятидан самарали фойдаланиши керак. Бу ҳақда Мажилис депутати Азат Перуашев "Қозоғистон Республикасида крипто саноатининг ривожланиш хусусиятлари ва уни тартибга солиш" мавзусидаги ёпиқ форматдаги давра суҳбатида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистон бир вақтлар крипто бозорини ривожлантириш бўйича орқада қолган бўлса-да, энди бу соҳада ўз салоҳиятини рўёбга чиқариш учун барча имкониятларга эга.
— Рақамли активлар бизнесга маблағ жалб қилиш учун янги имкониятларни таклиф қилиши ва анъанавий молиялаштириш манбаларига қарамликни камайтириши мумкин. Масалан, барқарор даромадга эга корхоналар ўз активларини токенлаштириш орқали инвесторлардан маблағларни жалб қилишлари мумкин. Бу банк орқали молиялаштиришни излашдан кўра анча осон ва камроқ бюрократик усул бўлади, — деди депутат.
Шунингдек, у стейблкоинлар ва активларни токенлаштириш молия бозорида янги йўналишга айланиб бораётганини таъкидлади. Бундай воситалар аллақачон айрим молиявий сегментларда қўлланила бошланди.
– Рақамли молиявий воситаларнинг салоҳияти ишлаб чиқариш, саноат ва инфратузилма каби реал секторларни ривожлантириш, шунингдек, иқтисодиётга янги инвестицияларни жалб қилиш имконини беради. Саноатнинг барқарор ривожланиши учун тартибга солиш хавфларини камайтириш ва давлат органлари, бизнес ҳамжамияти ва криптобозор иштирокчилари ўртасида самарали ўзаро таъсирни ўрнатиш зарур, – деди Азат Перуашев.
Депутат шунингдек, рақамли молиявий технологиялар ва реал сектор ўртасида самарали алоқа ўрнатиш муҳимлигини таъкидлади.
– Иқтисодиётнинг реал сектори ва рақамли молиявий технологиялар ўртасида кўприк яратиш зарур. Бу синергик натижаларни беради ва мамлакатнинг инвестиция жозибадорлигини оширади, – деди у.
Эслатиб ўтамиз, КАSE рақамли активлар оператори мақомини олди.