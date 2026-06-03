Пеленинг ЖЧ-1958 финалидаги футболкаси 6 миллион доллардан зиёдга сотилади
ASTANА. Кazinform – Бразилиялик афсонавий футболчи Пеленинг 1958 йилги жаҳон чемпионати финалидаги футболкаси кимошди савдосида 6 миллион доллардан зиёдга сотилиши мумкин. Бу ҳақда The Athletic портали хабар берди.
1958 йилги жаҳон чемпионати Швецияда бўлиб ўтди. Финалда Бразилия миллий футбол жамоаси мезбон Швецияни 5:2 ҳисобида мағлуб этди ва ўз тарихида биринчи марта жаҳон чемпиони бўлди. Ўша пайтда Пеле атиги 17 ёшда бўлган ва ҳал қилувчи ўйинда иккита гол урган эди.
Портал маълумотларига кўра, Пеле футболкасининг тахминий нархи 6 миллион доллардан ортиқ. Савдо 29 июнда бошланади ва 16 июльда тугайди.
2022 йилда футболчининг спорт кийимлари учун рекорд миқдордаги кимошди савдоси ўтказилган эди. Ўша пайтда аргентиналик Диего Марадонанинг 1986 йилги жаҳон чемпионатида Англияга қарши иккита гол урган пайтдаги формаси 9,28 миллион долларга сотилган эди.
Пеле 2022 йил 29 декабрда 82 ёшида вафот этди. У Бразилия терма жамоаси билан 1958, 1962 ва 1970 йилларда жаҳон чемпиони бўлган.
"Сантос" клуби футболчиси сифатида Пеле олти марта Бразилия чемпионлигини қўлга киритди. Шунингдек, у икки марта Либертадорес кубоги ва Қитъалараро кубокни қўлга киритди.
У фаолияти давомида 1279 та гол урди ва бунинг учун Гиннеснинг рекордлар китобига киритилди.
Пеле спорт нашрлари томонидан бир неча бор ХХ асрнинг энг яхши футболчиси деб топилди ва асрнинг рамзий жамоалари қаторига киритилди.
1999 йилда FIFА ХХ асрнинг энг яхши футболчисини аниқлаш учун спорт амалдорлари, журналистлар ва мураббийлар ўртасида сўровнома ўтказди ва Пеле биринчи ўринни эгаллади. Бироқ, Диего Марадона онлайн мухлислар овоз беришда ғолиб чиқди.
Натижада FIFА иккала футболчига ҳам "Аср футболчиси" унвонини беришга қарор қилди.
Ўша йили Time журнали Пелени ХХ асрнинг энг нуфузли 100 кишиси рўйхатига киритди.
1999 йилда Халқаро Олимпия қўмитаси Пелени ҳеч қачон Олимпия ўйинларида қатнашмаганига қарамай, асрнинг энг яхши спортчиси деб тан олди.
У Лотин Америкасидан Олимпия машъаласини олиб келган биринчи одам бўлди. Бу 2004 йилги Афина Олимпиадаси арафасида содир бўлди. "Футбол қироли" номи билан танилган Пеле машъалани Маракана стадионидан олиб ўтиб, эстафетани бошлаб, тарихга кирди.
Эслатиб ўтамиз, Pokemon картаси аукционда 16,5 миллион долларга сотилди.