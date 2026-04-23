Пекинда Қозоғистоннинг конституциявий ислоҳотларига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди
ASTANА.Кazinform – Пекинда Қозоғистон Республикасининг Хитой Халқ Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Шахрат Нуришев етакчи Хитой оммавий ахборот воситалари учун брифинг ўтказди, унда у Қозоғистон ички сиёсатининг асосий жиҳатлари ва Хитой билан стратегик ҳамкорлик истиқболларини таништирди, деб хабар беради Каzinform агентлиги мухбири.
Дипломат 2026 йил 15 мартда бўлиб ўтган референдум натижалари ҳақида батафсил маълумот берди, унда фуқароларнинг 87% дан ортиғи янги Конституция лойиҳасини қўллаб-қувватлади.
– Ҳозирда Қозоғистон давлат учун барқарор, мувозанатли ва фуқароларга йўналтирилган ривожланиш моделини яратишга қаратилган кенг кўламли сиёсий, институционал ва ижтимоий-иқтисодий модернизация жараёнини бошдан кечирмоқда, — деб таъкидлади у.
Шахрат Нуришевнинг сўзларига кўра, Қозоғистоннинг ялпи ички маҳсулоти тарихий энг юқори кўрсаткичга — 306 миллиард долларга етди, бу эса мамлакатнинг дунёдаги энг йирик 50 та иқтисодиёт қаторидаги мавқеини мустаҳкамлади.
Қозоғистон Президенти бу кўрсаткични 2029 йилга бориб 450 миллиард долларга етказишни мақсад қилиб қўйди. Ривожланиш устувор йўналишлари қаторига рақамли ривожланиш ҳам киритилди, 2026 йилни “Сунъий интеллект йили” деб эълон қилиниши бундан далолат беради.
Қозоғистон дипломатик миссияси раҳбари Қозоғистон ва Хитой мисли кўрилмаган юқори даражадаги барқарор ва кенг қамровли стратегик шериклик ўрнатганини, бу доимий сиёсий мулоқот ва барча даражалардаги динамик алоқалар туфайли мустаҳкамланаётганини таъкидлади.
Дипломат ўтган йил натижаларига алоҳида эътибор қаратди. Муҳим воқеалар қаторида икки мамлакат раҳбарларининг ўзаро давлат ташрифлари ва 600 га яқин қўшма тадбирларнинг ўтказилиши, шунингдек, савдо айланмасининг 11 фоизга ўсиши ва 48,7 миллиард долларга етгани қайд этилди.
– Қозоғистон-Хитой савдо-иқтисодий ҳамкорлигини янада кенгайтиришда сезиларли ютуқларга эришилмоқда. Асосий ўсиш йўналишлари қаторида саноат кооперациясининг ривожланиши, транспорт ва логистика алоқаларининг кенгайиши ва савдо рақамлаштирилишининг чуқурлашишини таъкидлаймиз, — дея қўшимча қилди у.
Қозоғистонлик дипломат энергетика, транспорт, маданий, гуманитар ва инвестиция соҳаларидаги ҳамкорликни, шунингдек, Хитой-Марказий Осиё форматидаги минтақалараро ҳамкорлик ва ўзаро таъсирни муҳокама қилди.
Ниҳоят, Қозоғистон Элчиси Астанада очилган Минтақавий экологик саммит ҳақида тўхталди. Унинг таъкидлашича, саммитда Хитой экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш вазири Хуан Жуньцю иштирок этиши икки мамлакатнинг иқлим муаммоларини ҳал қилишдаги умумий мақсадларини тасдиқлайди.
Эслатиб ўтамиз, Брюсселда Қозоғистоннинг демократик ислоҳотлари муҳокама қилинган эди.