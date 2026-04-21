Брюсселда Қозоғистоннинг демократик ислоҳотлари муҳокама қилинди
ASTANА. Кazinform — Брюссель матбуот клубида мамлакатнинг кенг кўламли сиёсий ислоҳотига, халқаро ҳамжамиятда катта қизиқиш уйғотган Қозоғистон Республикасининг янги Конституциясига бағишланган давра суҳбати бўлиб ўтди, деб хабар беради Каzinform мухбири.
Қозоғистоннинг Европа Иттифоқидаги элчиси Роман Василенко қутлов нутқи сўзлади. Асосий нутқни Сенатнинг Конституциявий қонунчилик, суд ҳокимияти ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари қўмитаси котиби ва Конституциявий ислоҳотлар комиссияси аъзоси Евгений Больгерт тақдим этди. Қозоғистонлик маърузачилар асосий ўзгаришларни батафсил муҳокама қилишди ва нима учун ҳозирги конституциявий ислоҳот мамлакат тараққиётидаги бурилиш нуқтаси деб ҳисобланишини тушунтиришди.
Таъкидланганидек, янги Конституция ҳокимият тармоқлари ўртасида ваколатларни аниқ ажратишга қаратилган. Хусусан, унда Парламентнинг ролини кучайтириш, Парламент назорати механизмларини кенгайтириш ва суд ҳокимиятининг мустақиллиги учун қўшимча кафолатлар беришга урғу берилди.
Шунингдек, фуқароларнинг ҳукуматдаги иштирокини янги маслаҳатлашув форматлари ва жамоатчилик билан мулоқот механизмлари орқали кенгайтириш зарурлиги таъкидланди. Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, қонун устуворлиги ва давлат институтларининг шаффофлигини ошириш ҳам устувор вазифалар сифатида белгиланди.
Тадбир иштирокчилари — Европа Комиссияси ва Европа Иттифоқи Кенгаши, дипломатик корпус, таҳлил марказлари ва оммавий ахборот воситалари вакиллари нафақат ислоҳотларнинг мазмунини, балки уларни амалга оширишнинг амалий жиҳатларини ҳам муҳокама қилишди. Мунозара фуқароларнинг рақамли соҳадаги ҳуқуқлари, экологик масъулият ва ижтимоий интеграция каби мавзуларга қаратилди.
Маърузачилар таъкидлаганидек, референдум натижаларидан сўнг сайловчиларнинг юқори фаоллиги ва конституциявий ислоҳотларни қўллаб-қувватлаш жамоатчиликнинг ҳисобдор ва мувозанатли бошқарув тизимига бўлган талабининг ортиб бораётганидан далолат беради. Шу билан бирга, мутахассислар таклиф қилинган ўзгаришларни изчил амалга ошириш асосий омил бўлишини таъкидладилар.
Муҳокаманинг алоҳида бўлими Қозоғистон ва Европа Иттифоқи ўртасидаги муносабатларга бағишланди. Иштирокчилар конституциявий ислоҳотлар инвесторларнинг ишончини мустаҳкамлаши, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг олдиндан айтиб бўлишини ошириши ва амалдаги Кенгайтирилган шериклик ва ҳамкорлик шартномаси доирасида Қозоғистон ва Европа Иттифоқи ҳамда унга аъзо давлатлар ўртасида ҳамкорлик учун янги имкониятлар яратиши мумкин деган фикрни билдирдилар.
Савол-жавоб сессияси давомида иштирокчилар ислоҳотларнинг амалий амалга оширилиши бўйича фикр алмашдилар. Қабул қилинган конституциявий тузатишлар, агар улар изчил ва тизимли равишда амалга оширилса, мамлакат институционал тизимини мустаҳкамлаши, бу эса ўз навбатида Астана ва Брюссель ўртасидаги ишончни янада мустаҳкамлаш ва ҳамкорликни ривожлантиришга ҳисса қўшиши таъкидланди. Европа Кенгаши Президентининг ташқи сиёсат бўйича маслаҳатчиси Мэрилин Жозефсон Европа Кенгаши Қозоғистондаги конституциявий референдумни мамлакат тараққиётидаги муҳим лаҳза деб билишини таъкидлади.
— Ислоҳотлар жараёнини илгари суришда фуқароларнинг юқори даражадаги иштироки ва ғайрати жуда муҳим ва унинг инклюзив ва барқарор бўлишини таъминлайди. Бу Европа Иттифоқи каби халқаро ҳамкорлар учун диққат билан кузатиладиган мавзу бўлади. Биз улардан янада барқарор, очиқ ва олдиндан айтиб бўладиган муҳитни яратишга ҳисса қўшишларини кутамиз — бу Қозоғистон ва Европа Иттифоқи ўртасидаги узоқ муддатли ҳамкорликни мустаҳкамлашнинг асосий элементлари, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Европа Иттифоқи виза режимини енгиллаштиришни муҳокама қилмоқда.