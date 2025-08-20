Пекин сув тошқинга қарши фавқулодда чоралар режимини узайтирди
ASTANA. Kazinform - Хитой Халқ Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги шимоли-шарқий Хитой ҳудудларида 4-даражали сув тошқини оқибатларини бартараф этиш режимини эълон қилди. Бу ҳақда Kazinform агентлиги мухбири Xinhua агентлигига таяниб хабар беради.
Вазирлик маълумотларига кўра, башорат қилинаётган кучли ёмғир ва эҳтимолий сув тошқинлари муносабати билан Пекин ва Тяньцзинь шаҳарларида, шунингдек, Хэбэй ва Ляонин провинцияларида фавқулодда вазиятларга жавоб бериш тартиби жорий қилинган.
19-22 августда Хитойнинг кўриб чиқилаётган ҳудудларида кучли ёғингарчилик кутилмоқда, бу эса бир қатор кичик ва ўрта дарёларнинг хавф даражасидан ошиб кетиши хавфини оширади.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил июль ойи охирида Пекинда шиддатли ва кучли ёмғир оқибатида юзага келган тошқинлар оқибатида 40 дан ортиқ киши ҳалок бўлган. Июль ойида ХХР пойтахтида сув тошқинлари оқибатида 300 мингдан ортиқ маҳаллий аҳоли жабр кўрган, 24 минг уй зарар кўрган.